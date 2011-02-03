Реализация реформ в ЖКХ без общественной поддержки может привести к коммунальному «майдану» - эксперт

Киев. 3 февраля. УНИАН. Реализация реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве без общественной поддержки может привести к коммунальному «майдану».

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал председатель экспертного совета Союза собственников жилья Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.

В ходе пресс-конференции он озвучил 10 вопросов к правительству, без которых невозможно проведение коммунальной реформы.

«Я убежден, что сегодня с общественной поддержкой реформ есть проблемы. Последние события, которые разворачиваются вокруг тарифной политики, и вокруг дискуссий и попыток протолкнуть Жилищный кодекс, наталкивают на мысль, что в первую очередь необходимо заниматься общественной поддержкой… Налоговый "майдан" может превратиться в жилищно-коммунальный "майдан", если правительство не возглавит движение и не превратит это движение в площадки в каждом доме, каждом дворе, микрорайоне, городе по обсуждению наших жилищных проблем, проблем собственности», - сказал А. КУЧЕРЕНКО.

По мнению эксперта, правительство должно заняться закреплением совместной собственности на имущество.

«Я убежден, что нужно немедленно выстроить модель закрепления, регистрации этой собственности в управлении и немедленно ее реализовать. Именно это должно создать социальную базу для реформ», - сказал он.

А.КУЧЕРЕНКО считает, что если «кнутом» в осуществлении реформ является повышение тарифов на коммунальные услуги, то «пряником» должна быть реализация инвестиционных энергосберегающих проектов в домах (установка счетчиков, ремонт крыш и внутридомовых сетей), для чего необходимо провести энергоаудит и паспортизацию жилого фонда.

Он также считает ошибкой установление НКРЭ повышенных тарифов по 140 теплокоммунэнерго и 39 водоканалам без общественного обсуждения и определения всех инвестиционных составляющих для каждого субъекта.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что ни 3 млрд. грн. в 2010-м, ни 5,9 млрд. грн. в 2011 году на реформирование ЖКХ из госбюджета не предусмотрены, что означает компенсацию этих средств за счет повышения тарифов, то есть «из кармана граждан».

По мнению эксперта, необходимо приостановить процесс передачи коммунальных предприятий в концессию, учитывая полученный негативный опыт, и найти другие механизмы публично-частного партнерства.

Эксперт также призвал модернизировать процесс распределения субсидий на оплату коммунальных услуг, поскольку сегодня они не доходят до тех, кому должны направляться.