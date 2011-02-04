ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В ГОРОДЕ ВЛЮБЛЕННЫХ

ТМ «Stella Artois» и компания Артхаус Трафик представляют:

Накануне Дня Святого Валентина, 10 февраля, в кинотеатры по всей Украине приходит «ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ». Это восемь самых романтических короткометражных картин, которые мы видели на Международных фестивалях в этом сезоне. Собрав их вместе, мы вновь подготовили альманах, который подарит вам весеннее настроение в холодные февральские дни.

«ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ» - наш ежегодный подарок ко Дню Святого Валентина, программа в которую мы вот уже третий год включаем самые лучшие короткометражные фильмы Франции.

В подборке этого года каждый фильм порадует вас чем-то особенным:

- комедия «А ты» - веселым подходом к женской мнительности и ревности;

- музыкальная история «Подойди поближе» - трогательным вниманием к устаревшим спецэффектам;

- летняя прогулка «Жара» - рассуждениями двух парижских старичков о любви и проститутках;

- черно-белый немой нуар «Красавчик» - пародийностью на новомодные веяния в фешн-рекламе;

- трогательное роуд-муви «Анабель» - целеустремленностью главной героини и мудрым мотоциклистом;

- комедия «Квартет» - откровенностью и нестандартным звуковым решением.

А для окончания программы мы припасли два особенно запоминающихся фильма – это номинант на премию «Сезар», красноречивая история «Шлюха и цыпленок» и фильм-сновидение «Без сомнений».

Не пропустите в кинотеатрах страны, тем более, что в 2011 году альманах «ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ», созданный компанией «Артхаус Трафик» при поддержке ТМ «Stella Artois», будет показан в рекордном количестве кинотеатров:

· Киев – кинотеатры «Украина», «Киев», «Жовтень», «Мегаплекс» в ТЦ Блокбастер, «Мультиплекс» в ТЦ Комод, «Одесса-кино» в ТЦ Караван, «Одесса-кино» в ТРЦ Квадрат, «Одесса-кино» в ТРЦ Украина, «Оскар», «Баттерфляй-Большевик»

· Алчевск - кинотеатр «Мир»

· Белая Церковь - кинотеатр «Довженко»

· Винница - кинотеатр «Родина»

· Днепропетровск - кинотеатры «Киностанция», «Правда-кино»

· Донецк – кинотеатры «Кинокульт», «Мультиплекс», кинопалац «Звездочка»

· Запорожье - кинотеатр «им. Довженко»

· Львов – «Палац Мистецтв», «Кинопалац»

· Одесса - кинотеатры «U-cinema», «Синена - сити»

· Симферополь - кинотеатр «Космос»

· Харьков – кинотеатр «БоммерЪ»

· Черновцы – Палац кино «им. Кобылянской»

Подробная информация о проекте - http://www.arthousetraffic.com/films/LoveCity_2011/index.html

Генеральный спонсор ТМ «Stella Artois»

Медиа-партнеры: журнал «ТОП10», Европа +, top10.ua, okino.ua, korrespondent.net

Саша Ковалева

пресс-атташе | Артхаус Трафик

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