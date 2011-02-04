Предприниматели презентовали проект закона, сохраняющего упрощенную систему налогообложения

Киев. 4 февраля. УНИАН. Предприниматели презентовали в Киеве проект закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс. В частности, документом предусматривается сохранить упрощенную систему налогообложения.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель ОО «Всеукраинское объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

Также О.ПРОДАН отметила, что все изменения, касающиеся упрощенной системы налогообложения, не должны вступать в силу до 2012 года.

По ее словам, проект данного закона будет презентован в правительстве, а также направлен в Верховную Раду и Администрацию Президента.

По словам председателя Черкасского городского профсоюза "Солидарность" Ольги РАКОВОЙ, в законопроекте бизнес поделен на три категории – микробизнес, малый и средний бизнес. Размеры ставок и оборотов в документе привязаны к уровню минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года.

«Микробизнес – это те люди, которые работают сами, самозанятые лица… Мы сделали (прописали – УНИАН) для них обороты – 150 тыс. грн. валового оборота в год и ставки… Когда Президент шел на выборы, все время говорил о том, что будут нулевые ставки для малого бизнеса. Так вот, для микробизнеса мы предлагаем нулевую ставку», - отметила О.РАКОВА. Уплата единого социального взноса предусматривается на добровольной основе.

Что касается малого бизнеса, то для него предусмотрено 1,2 млн. грн. валового оборота в год, то есть 1200 минимальных заработных плат. «И ставки предлагаем от 40% до 60% минимальной заработной платы. И это фиксированный единый налог», - сказала она. Если обороты предпринимателя превышают 1,2 млн. грн., то разрешается оборот на уровне 2,3 млн. грн., «но 3% с НДС и 5% без НДС – это налог с продаж». «И здесь, конечно, уже применяется учет: фискальные чеки или кассовые аппараты – мы еще не определились», - подчеркнула О.РАКОВА. По ее словам, большинство предпринимателей настаивают на том, чтобы это были чеки.

Также в проекте закона выделяются юрлица на едином налоге – оборот до 7 млн. грн. в год, 50 наемных работников и упрощенная система учета.

Председатель Николаевского областного профсоюза малого и среднего бизнеса «Єднання» Елена ГЕРАСИМЧУК также отметила, что в законопроекте поддержаны национальные производители.

По словам члена правления ОО «ВО предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця» Виталия АНДРЕЕВА, предприниматели также настаивают на том, чтобы единый налог уплачивался одним платежом, а уже Государственная казначейская служба будет разделять его. «И казначейство должно сегодня, в принципе, расщеплять этот налог само. На сегодняшний день эти функции Госказначейства осуществляет предприниматель… И львиная доля времени у предпринимателя уходит на то, чтобы написать отчеты во все структуры и службы, заплатить туда-туда-туда…» - сказал В. АНДРЕЕВ.