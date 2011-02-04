Адвокат экс-заместителя начальника управления капстроительства Черкасской области заявляет о надуманности обвинений, выдвинутых его подзащитному

Киев. 4 февраля. УНИАН. Адвокат задержанного бывшего первого заместителя начальника Главного управления капитального строительства Черкасской областной государственной администрации Александра ИЛЬЧЕНКО Валерий БУНЯК будет обращаться в Европейский суд по правам человека по поводу незаконного содержание под стражей его подзащитного и непредоставления ему права на лечение.

Об этом В.БУНЯК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам адвоката, сотрудники Черкасского областного управления милиции 10 сентября прошлого года задержали А.ИЛЬЧЕНКО по обвинению в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (часть четвертая статьи 191 Уголовного кодекса Украины) в сумме почти 134 тыс. грн.

Как отметил В.БУНЯК, позавчера А.ИЛЬЧЕНКО была изменена мера пресечения с ареста на залог. Однако вместо исполнения собственного решения, следователь, вопреки Уголовно-процессуальному кодексу, направил постановление об изменении меры пресечения на согласование прокурору Черкасской области.

«Учитывая, что до сих пор А.ИЛЬЧЕНКО остается под стражей, можно предположить, что прокуратура постановление или не согласовала, или не получила", - сказал адвокат, отметив, что "придумывание следователем непредусмотренных законом согласований совершается из личного интереса избежать ответственности и содержит признаки преступления по части первой статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление должностным положением)". "В связи с этим мной, учитывая бездеятельность прокуратуры Черкасской области, направлено соответствующее заявление о преступлении лично генеральному прокурору Украины», - сказал В.БУНЯК.

По словам адвоката, обвинения, которые выдвигаются А.ИЛЬЧЕНКО, являются надуманными. Как отметил В.БУНЯК, А.ИЛЬЧЕНКО был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления капитального строительства Черкасской ОГА, но его кандидатуру не согласовывал Минрегионстрой Украины. Соответственно, в то время он не имел права подписывать документы управления, не имел ранга госслужащего и не исполнял обязанности начальника управления в случае отсутствия самого начальника.

Кроме того, адвокат утверждает, что проверка, проведенная областным контрольно-ревизионным управлением в рамках уголовного дела, полностью подтвердила непричастность А.ИЛЬЧЕНКО к совершению преступления. «В акте ревизии объемом в 275 страниц имя моего подзащитного упоминалось лишь один-единственный раз, да и то в контексте нарушения правил бухгалтерского учета, что не привело к ущербу», - сказал В.БУНЯК. Вместе с тем он отметил, что человек, который якобы написал заявление о явке с повинной, по которому возбуждено уголовное дело в отношении А.ИЛЬЧЕНКО, сейчас отказался от своих показаний о якобы передаче А.ИЛЬЧЕНКО денег, и утверждает, что давал эти показания под давлением представителей милиции.

Учитывая это, адвокат не исключает, что задержание А.ИЛЬЧЕНКО связано с поручением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, когда тот, посещая музей Трасса Шевченко в Каневе, поручил правоохранительным органам проверить законность использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию музея.

"Черкасская милиция, не особо разбираясь, схватила первого встречного, с расчетом, что все равно какие-то правонарушения за ним найдутся. А теперь, когда стало понятно, что задержан “чистый”, они не хотят пятнать честь мундира (как они ее понимают) – то есть признать свою ошибку и выпустить невиновного человека», - сказал В.БУНЯК.

Вместе с тем он указал на факты нарушений при содержании А.ИЛЬЧЕНКО и непредоставление ему лечения. В частности, отметил адвокат, его подзащитный содержится в изоляторе временного содержания вместо следственного изолятора, как это предусмотрено законом. Кроме того, А.ИЛЬЧЕНКО постепенно теряет слух, и ему необходимо сделать операцию в Институте отоларингологии, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы, но милиция в течение 3,5 месяцев пренебрегает заключением экспертов, и А.ИЛЬЧЕНКО может стать инвалидом.

В связи с изложенным В.БУНЯК выразил сомнение, что "государство Украина способно самостоятельно справиться со злоупотреблениями руководства черкасской милиции, и потому А.ИЛЬЧЕНКО собирается подавать заявление по поводу его незаконного содержания под стражей и непредоставления лечения в Европейский суд по правам человека".

"Я думаю, что это дело не является политическим, а является карьеристским, поскольку, не исключаю, что за ним стоят люди, которые хотят получить за это какие-то преференции для себя", - предположил В.БУНЯК.