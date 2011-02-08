В Украине продолжается конкурс социальной рекламы среди молодежи “Я хочу жить именно так!”

Киев. 8 февраля. УНИАН. С 1 января по 27 мая в Украине проходит конкурс социальной рекламы среди молодежи “Я хочу жить именно так!”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила PR-менеджер конкурса Людмила ЦЫГАНОК.

Она информировала, что организаторами конкурса является издательский дом «Медиа-Про» и редакция журнала «Справочник кадровика».

Поддержку в проведении конкурса оказали профильные министерства и Киевская горгосадминистрация.

По словам Л.ЦЫГАНОК, организаторы ожидают широкого, глобального социального исследования острых общественных проблем.

“Конкурс призван дать возможность развить таланты молодежи, которая, возможно, живет в самых отдаленных уголках Украины, но видит все недостатки в обществе и может об этом сказать с помощью социальной рекламы”, - добавила PR-менеджер конкурса.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 мая. Работы будут выставляться на сайте: www.kadrovik.ua

Как объяснила Л.ЦЫГАНОК, участие в конкурсе могут принять представители молодежи в возрасте от 15 до 35 лет. Работа – макет социального плаката – должна подаваться в бумажном виде произвольного формата (рисунок, фотография или коллаж с подписью, который должен нести информационный и жизнеутверждающий характер) и в электронном виде на CD-диске.

Второй этап конкурса пройдет 21-27 мая, когда экспертная комиссия из представителей организаторов конкурса, министерств и партнеров конкурса будет проводить оценку работ.

Комиссия определит призеров в пяти номинациях: “Моя семья - мое богатство”; “Разумное общество против насилия”; “Украинцы – нация здоровых людей”; “Хорошее образование сегодня - настоящий профессионал завтра” и “Чистая планета начинается с каждого из нас”.

21-27 мая будет проводиться он-лайн-голосование для определения победителя в номинации “Зрительские симпатии”.

Подведение итогов по результатам Интернет-голосования (отдельная номинация) и работа экспертной комиссии продлится до 1 июня.

Участники конкурса, чьи работы победят в каждой из номинированных тем (первые места), получат денежные премии в размере 8 тыс. грн. от компании, которая является призовым партнером конкурса, а участники, которые займут вторые и третьи места, а также победители Интернет-голосования в каждой пяти тем – подарки.

Как сообщила главный редактор журнала “Справочник кадровика” Ярослава ПАНЬКИВ, “художественная работа должна быть выполнена профессионально. Хотя если она будет выполнена в каком-то таком художественном примитивизме, эта работа также будет рассматриваться жюри и будет оцениваться, потому что большое значение имеет креативность, тема, которую рассматривает автор, глубина подачи, многослойность мысли, которую исполнитель вкладывает в свою работу, эмоциональная глубина всей работы”.

По ее словам, предусмотрено, что работы, которые примут участие в конкурсе, будут презентованы на биг-бордах и сити-лайтах в различных городах Украины.

“У нас есть уже определенные договоренности со спонсорами, которые помогут реализовать часть всех этих работ, обнародовать в каких-то бизнес-проектах”, - отметила Я.ПАНЬКИВ.

Работы планируется также выставить на специально организованной выставке.

“То есть мы всеми силами пытаемся помочь участникам конкурса реализовать себя и получить не только моральное удовольствие, но и еще какое-то материальное”, - добавила Я.ПАНЬКИВ.