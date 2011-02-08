ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА- 2010» в номинации «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА ГОДА»

ТМ «COMFY»

Генеральный директор ООО «Комфи-трейд» - Геннадий Вербиленко.

Существующие на данное время корпоративные награды - премии X-ray Marketing Award в номинациях «start-up года», «маркетинг-стратегия года», «открытие года».

Самые значительные достижения Вашей компании в 2010 году - Расширение сети Comfy до 85 магазинов в 37-ми городах Украины.

Что принесло Вашей компании первое десятилетие XXI века? - Возможность обеспечить украинских покупателей комфортными условиями для покупок в торговых сетях, соответствующих мировым стандартам.

Девиз Вашей ТМ - Comfy – магазины супер-покупки!

Кто или что является талисманом для Вашей компании? - Наши супергерои: супер-цена, супер-ассортимент, супер-сервис.

Кто вдохновляет Вас на Ваши победы? - Наши клиенты.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели - Как бы громко это не звучало – быть лучшими в том, что мы делаем. Мы не просто продаем технику – мы создаем комфорт для наших клиентов: начиная от консультации в момент покупки, заканчивая дополнительными сервисами.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести» - Кодекс честного бизнеса – един для всех. У нас есть достаточно строгие стандарты и требования к команде, но главное – это честность: перед собой, клиентами, партнерами.

Быть сегодня успешным – это… Залог успешного бизнеса – это знать и любить своего клиента. И, конечно, желание делать свою работу сегодня лучше, чем вчера.

Ваш любимый афоризм? - Труд, который нравится, перестает быть трудом. (Уильям Шекспир)

Какое событие в жизни вашей компании связано с цифрой 15? - В 2010 году мы реформировали и обновили 15 магазинов, а если 15 умножить на 2 получится 30 – ровно столько новых магазинов по всей территории Украины в 2010 году мы открыли.

Верите ли Вы в счастливые и несчастливые цифры? Если верите – какие цифры для Вас счастливые? - Верим в магию №1 для нашей компании.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? - Уверены, что главное достижение еще впереди! Самая большая ошибка – упустить возможность развития.

Кому в этой жизни Вы завидуете? - Мы не завидуем, мы учимся.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? - Счастье – заниматься любимым делом и получать за это деньги.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... построю успешный бизнес».

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы Вы сделали в первую очередь? - Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего, у нас лучше всего получается эффективно развивать сеть магазинов техники.

Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года» ? - В нашем уютном кафе, где празднуются все знаковые события и проходят рабочие встречи.

ТМ «MOYO»

Генеральный директор ООО «NRP», Сеть магазинов цифровых решений «MOYO» - Василий Федорак

Существующие на данное время корпоративные награды -

«Лучший партнер года» - в декабре 2010г. компания «Microsoft» огласила итоги конкурса «Лучший партнер года». По его результатам в номинации «За наибольшее количество акционных предложений ПК с операционной системой Windows 7» лучшим партнером года среди розничных сетей была признана сеть магазинов цифровых решений MOYO

«Лучший маркетинг-директор в сфере торговли» - 10 ноября 2010г. была проведена церемония награждения лауреатов Первой Национальной Маркетинговой Премии «Ukrainian Marketing Awards™». В номинации «Лучший маркетинг-директор в сфере торговли» первое место заняла директор по маркетингу компании «NRP» (сеть магазинов цифровой техники «MOYO») Татьяна Воронина.

Самые значительные достижения Вашей компании в 2010 году - Построение эффективной розничной сети с нуля – на сегодняшний момент в сети действуют 22 магазина в 11 городах Украины.

Что принесло Вашей компании первое десятилетие XXI века? - Мы говорим о двух последних годах этого десятилетия, когда наш бизнес начал свою деятельность: бесценный опыт работы в условиях «кризисной экономики», сформировавшуюся хорошую команду профессионалов, а для нашей сети - лояльних и благодарных клиентов, которые оценили наш новый формат и профессиональный поход.

Девиз Вашей ТМ - MOYO – магазины цифровых решений. MOYO – твоя любимая техника!

Кто или что является талисманом для Вашей компании? - Для этого года - Кролик MOYOшаJ . Недавно во всех магазинах сети MOYO проходил детский конкурс «Талисман счастья». По итогам этого конкурса 28 семей Украины стали счастливыми обладателями «живого» талисмана счастья - кролика MOYOши. Акция принесла массу положительных эмоций как посетителям наших магазинов нам, так и нашим сотрудникам.

Кто вдохновляет Вас на Ваши победы? - Конечно же лояльность наших покупателей, улыбки и благодарственные записи, оставленные в Книге пожеланий в магазинах.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели - Честность, открытость.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести» - Не существует, да он и не нужен. Ничего нового. Стремлюсь ориентироваться на обычные человеческие добродетели, например – честность, порядочность, обязательность и чувство юмора.

Быть сегодня успешным – это… В бизнесе быть на шаг впереди конкурентов, но не переусердствовать и «не улететь в космос».

Ваш любимый афоризм? - «…Кто куда, а мы к зайцам…»

Какое событие в жизни вашей компании связано с цифрой 15? - Открытие в течении года 15-го по счету магазина и не «остановка» на числе 15. Всего открыли больше 20.

Кому в этой жизни Вы завидуете? - Болельщикам футбольной «Барселоны», которые могут сегодня смотреть игру «вживую» на стадионе.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? - Счастье и в деньгах тоже. Без них, как-то не получается. Хотя многие пробовали, а некоторые даже пытались научить этому других.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...Встану с дивана»

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы Вы сделали в первую очередь? - Политика – это не мое.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? - С кем-то из великих музыкантов. С Моцартом или Карлосом Сантаной (слава Богу он, Сантана, еще жив).

Кем Вы мечтали стать в детстве? - Водителем.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? - Какой-то одной – нет. А поменьше полно и хорошо, что они меняются.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? - Вспыльчивость.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? - Игра в футбол.

Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»? - Победим – будем думать, исходя из принципа «…не торопись, а то успеешь».

ТМ «ЯТРАНЬ»

Генеральный директор ОАО «МЯСОКОМБИНАТ «ЯТРАНЬ» - Андрей Райкович

Существующие на данное время корпоративные награды - В 1998 г. - предприятие награждено почетной грамотой Кабинета Министров Украины, ОАО «Мясокомбинат «ЯТРАНЬ» признано победителем конкурса «100 лучших товаров Украины» в 2003, 2005, 2010 годах.

Самые значительные достижения Вашей компании в 2010 году - Увеличение объемов производства и количества рабочих мест, победа во Всеукраинском конкурсе качества продукции «100 лучших товаров Украины» по группе «Колбасы вареные, сосиски, сардельки и хлеба мясные», которые изготовлены согласно ГОСТа.

Что принесло Вашей компании первое десятилетие XXI века? - С 2002 года на предприятии действует сертифицированная система управления качеством в соответствии международному стандарту ISO 9001:2000 в системе сертификации УкрСЕПРО, в 2007 году предприятие прошло сертификацию на соответствие системе менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000:2005 (ХАССП), по результатам которой получено Международный сертификат. 2001 - победитель 6-го Украинского национального конкурса по качеству; 2002 - победитель Всеукраинского национального конкурса «Лучший работодатель года» и неоднократно награждено дипломом за победы в рейтинге «Лучшая торговая марка Украины». Регистрация в 2003 году торговой марки «Ятрань» и признание продукции под ТМ потребителями по всей Украине.

Девиз Вашей ТМ - Европейская технология - изысканный украинский вкус.

Кто вдохновляет Вас на Ваши победы? - Коллектив единомышленников и конкуренты

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели - Быть лидером, принципиальность, требовательность, профессионализм и ответственность.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести» - Мой кодекс чести: изготавливать продукт наивысшего качества - обогащать Государство.

Быть сегодня успешным – это…Быть здоровым, финансово благополучным, чувствовать свою ценность, иметь гармонию с ближайшим окружением и преобладание позитивных эмоций.

Ваш любимый афоризм? - Побеждает в жизни только тот, кто победил свой страх, свою лень, свою неуверенность. (А. Суворов)

Верите ли Вы в счастливые и несчастливые цифры? Если верите – какие цифры для Вас счасливые? - Да, для меня это число 1 и 7.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? - Компания «Ятрань» - это моя жизнь и моё главное достижение.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? - Все преимущества денег заключаются в возможности их использования. Деньги для разумных людей - способ, для дураков - цель.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...продолжу свое дело».

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы Вы сделали в первую очередь? - Последовательно и настойчиво исполнял обещанное людям.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? – С Оскаром Патоном

Кем Вы мечтали стать в детстве? - Радиоинженером

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? - Мечтаю создать агроформирование с замкнутым циклом производства.

Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля », что именно Вы бы изменили в своей жизни? - Времени переосмысливать прошлое нет, мои планы связаны с будущим.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? - Спорт, туризм.

Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»? - На самом почётном месте, рядом со значительными государственными и общественными наградами предприятия.