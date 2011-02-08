Общественность Васильковского района Киевской области просит Януковича разблокировать работу ряда местных советов

Киев. 8 февраля. УНИАН. Представители жителей поселка Глеваха и сел Саливонки и Плесецкое, ряд депутатов Васильковского районного совета Киевской области просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию и разблокировать работу местных советов, парализованную из-за вмешательства должностных лиц райсовета от Партии регионов, а также из-за попустительства им со стороны местной исполнительной и судебной власти.

Соответствующее обращение к главе государства было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как заявил депутат Васильковского райсовета Николай НЕДИЛЬКО, во всех трех населенных пунктах в результате создание "карманных" избирательных комиссий было искажено волеизъявление местных общин, в связи с чем избранные сельские головы не могут приступить к исполнению своих обязанностей, потому что не выполняются решения судов, а в отдельных случаях депутаты местных советов преднамеренно, по указке, не собираются на сессии.

По словам представителей инициативных групп указанных населенных пунктов, такая ситуация приводит к невозможности жизнеобеспечения и лишает население конституционного права руководить жизнью общин. Кроме того, как отметил Н.НЕДИЛЬКО, за членами инициативных групп ведется наблюдение. "Вероятно, в ближайшее время произойдут политические расправы", - допустил он.

Депутат поселкового совета Глевахи Анатолий ЧЕРНЫШ не исключает, что за такими действиями "стоят интересы определенных людей и, в первую очередь, земельные". "Создается впечатление, что в Васильковском районе властвует не власть, а криминалитет", - сказал он.

Эту его мысль поддержал депутат Васильковского райсовета Валерий КИЯНИЦА. "Я вижу, что дело здесь не в политике, а в преднамеренном игнорировании законов заинтересованными лицами", - сказал он.

По убеждению участников пресс-конференции, сложившаяся ситуация была спланирована предварительно, поскольку все структуры в районе взаимоувязаны и “покрывают произвол друг друга”. “Это делается для того, чтобы поставить везде в районе своих людей и притом – непорядочных”, - отмечают представители общественности Васильковского района.

В то же время они не исключают, что целью отдельных представителей местной организации Партии регионов является дискредитация своего высшего руководства. По их убеждению, поскольку эти члены Партии регионов исчерпали на местах “правовой элемент”, у главы государства есть достаточно средств и политическая воля, чтобы разобраться в ситуации, наказать виновных, пересмотреть целесообразность пребывания в партии отдельных личностей, "которые нагло используют партию для подрыва стабильности на местах".

При этом участники пресс-конференции советуют Президенту В.ЯНУКОВИЧУ осуществить эти шаги как можно скорее - к годовщине инаугурации. "Если этого не будет сделано, будут мирные акции протеста, поднимется улица", - предупредили они.