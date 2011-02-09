Устранение нарушений в сфере аренды рыночных площадей позволит привлечь в госбюджет 30 млрд. грн. - предприниматели

Киев. 9 февраля. УНИАН. Устранение нарушений в сфере аренды рыночных площадей позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет более 30 млрд. грн.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель киевской организации Всеукраинского профессионального союза «Столица - Регионы» Святослав ШВЕЦОВ, земля, на которой находится 98% из 3 800 рынков, существующих в Украине, находится в долгосрочной аренде неких структур, которые по сути являются администрациями рынка. При этом стоимость аренды земли для таких структур и стоимость, по которой эти структуры передают в аренду уже непосредственно торговые места предпринимателям, существенно отличаются.

По его словам, расчеты проведенные предпринимателями показали что ставки аренды могут отличаться в десятки раз.

«В среднем по стране арендосъемщик-предприниматель платит 350 грн. в месяц за 1 кв. м (торгового места - УНИАН), при этом на всех рынках электроэнергия и коммунальные услуги оплачиваются отдельно. То есть 350 грн. - это плата только за аренду земли. При этом расчеты показали, что руководство рынков платит за аренду 1 кв. м в месяц от 12 до 18 грн., - сказал С.ШВЕЦОВ. – Получилось, что 36 млрд. грн. проходит и оплачивается через эти структуры, при этом в бюджет попадает всего 6-6,5 млрд. грн.».

По его мнению, нужно ликвидировать посредников в лице администраций рынков, для того чтобы сделать невозможными злоупотребления при аренде торговых площадей и избежать потерь для госбюджета.

«Мы предлагаем правительству принять закон о социальном статусе рынка и перевести все рынки в коммунальную собственность, то есть расторгнуть договора аренды с нынешним руководством рынков в первую очередь по причине массовых нарушений ими законодательства», - заявил С.ШВЕЦОВ.

Как отметил член Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины Юрий ЕРЕМЕНКО, множество нарушений зафиксировано и на столичных рынках. Так, он заявил о нарушениях при приватизации торговых площадей на столичном «Радиорынке», а также о существовании схемы минимизации уплаты налогов за счет заключения сразу двух договоров с предпринимателями, арендующими торговые места, на авторынке на проспекте Перова. Кроме того сообщил, что на месте книжного рынка «Петровка» уже давно должен стоять торговый комплекс.

«В 2004 или в 2005 году договор аренды рынка (рынка «Петровка» - УНИАН) закончился. 2,5 года, пока рынок находился на той территории, в бюджет не падало ни копейки, так как не было договора аренды. В 2007 году был заключен договор строительства торгового комплекса на территории, на которой находится рынок. Так что все, что вы там сейчас увидите, этого фактически нет», - сказал Ю.ЕРЕМЕНКО.

Он подчеркнул, что обо всех этих случаях давно проинформированы правоохранительные органы, однако никакие решения пока не принимались.