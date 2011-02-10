ТМ «Stella Artois» и компания Артхаус Трафик представляют: премьера проекта «ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ»

Сегодня, 10 февраля в 19:00 в кинотеатре «Киев» состоится премьера проекта «ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ» - программы французских романтических короткометражек, которые уже третий год подряд становятся кинематографическим подарком ко Дню Святого Валентина.

На премьере «Города влюбленных» с живой программой выступит группа «Горгишели». Ее лидеры - Тамара и Этери - две сестры-грузинки, которые родились и всю жизнь прожили во Львове. Горгишели поют на украинском и грузинском языках, а в своей музыке идеально совмещают элементы арт-рока, грузинского и украинского фолька в современном звучании.

«ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ» - наш ежегодный подарок ко Дню Валентина, программа в которую мы включаем самые лучшие короткометражные фильмы Франции. В этот раз в подборку вошли восемь романтических историй, которые подарят весеннее настроение в холодные февральские дни.

Не пропустите, в 2011 году альманах «ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ», созданный компанией «Артхаус Трафик» при поддержке ТМ «Stella Artois», будет показан в 30 кинотеатрах страны.

Подробная информация о проекте - http://www.arthousetraffic.com/films/LoveCity_2011/index.html

Генеральный спонсор ТМ «Stella Artois»

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Саша Ковалева

пресс-атташе | Артхаус Трафик

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