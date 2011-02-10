Очередное заседание Украинско-Израильской комиссии по сотрудничеству в экономике состоится в Крыму в июне

Киев. 10 февраля. УНИАН. Очередное заседание Украинско-Израильской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в июне в Крыму.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель комиссии с израильской стороны, министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ.

"Предыдущее заседание проходило в прошлом году в Израиле, на котором мы обсуждали такие пять тем как медицина, высокие технологии, производство с акцентом на воду и вопросы безопасности при обслуживании массовых мероприятий в контексте Евро-2012", - сказал С.МИСЕЖНИКОВ.

По его словам, на очередном заседании в Крыму будут рассматриваться новые экономические аспекты сотрудничества между регионами двух стран в связи с отменой Израилем виз для граждан Украины. "Экономический всплеск будет огромным", - считает министр.

С.МИСЕЖНИКОВ также сообщил, что в рамках своего визита в Украину планирует передать премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ приглашение посетить Израиль с официальным визитом.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН добавила, что аналогичное приглашение передано и Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

"У нас особенно за последние два года интенсифицировались отношения на всех уровнях, в первую очередь, на политическом уровне. Естественно, что Президент Израиля ПЕРЕС пригласил ЯНУКОВИЧА. Премьер-министру АЗАРОВУ приглашение будет передано сегодня. Мы надеемся, что оба эти визита состоятся в течение этого года", - добавила дипломат.