Израиль рассчитывает на увеличение объема туруслуг в связи с отменой виз для Украины - министр туризма

Киев. 10 февраля. УНИАН. Израиль рассчитывает на увеличение объема туристических услуг в связи с отменой виз для граждан Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ.

"В прошлом году в Израиль приехало около 70 тысяч украинских туристов. Мы ожидаем всплеск в ближайшие полтора года до уровня 200 тысяч туристов из Украины", - сказал С.МИСЕЖНИКОВ.

По его словам, в результате увеличения туристических потоков возрастает возможность открытия новых авиарейсов, что в конечном итоге приведет к снижению стоимости авиабилетов в Израиль.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН добавила, что в настоящее время одна из авиакомпаний Израиля рассматривает возможность формирования цен на свои услуги по принципу "low cost".

Министр туризма также добавил, что в настоящее время функции по контролю въезда в Израиль переданы Министерству внутренних дел. Однако, по его словам, процедура проверки граждан, въезжающих в Израиль, в связи с отменой виз не упрощается.

"Непосредственно рядом с нами находятся враги, которые хотят уничтожить Государство Израиль. Это не секрет, и с этим приходится бороться. Но за последние 10 лет никогда не было терактов, направленных на туристов, которые приезжают в Израиль. Система безопасности Израиля обеспечивает хороший отдых. Наши проверки иной раз кажутся более серьезными, чем это происходит в аэропортах других стран. Но примите нашу ситуацию во внимание и поймите, что мы это делаем в первую очередь для приезжающих", - подчеркнул С.МИСЕЖНИКОВ.

В то же время, министр туризма Израиля не уточнил, при наличии виз каких других государств гражданину Украины могут отказать во въезде в Израиль.