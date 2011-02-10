Украину впервые в рамках мирового турне, посвященного выходу книги, посетил писатель Дэвид Айк

Киев. 10 февраля. УНИАН. В рамках мирового турне, посвящённого выходу новой книги "Человеческий род встань с колен», Киев впервые посетил писатель Дэвид АЙК.

Как отметил Д.АЙК сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, за 21 год его писательской деятельности Украина стала 52 страной мира, которую он посетил со своими лекциями.

По словам писателя, ему никогда не давали покоя такие вопросы как нищета в мировом масштабе, глобальное потепление и капиталистическая система. При этом, отметил он, позже стало понятно, что все это можно объяснить одной всеобъемлющей идеей – небольшая безжалостная элита захватила контроль над нашей планетой. «Засекреченная группа семейств осуществляет полный контроль над мировой политикой. Этих людей называют «Иллюминатами». Они посвящены в знания, которые скрывают от остальных», - сказал Д.АЙК. Он подчеркнул, что те, кто стоят у власти - это только видимые политики. «На самом деле эти люди осуществляют ту политику, которую устанавливают иллюминаты. Это определенное секретное общество, которое стоит в тени и управляет миром по той же самой схеме, которой управляются транснациональные корпорации», - сказал Д.АЙК.

«Теория всемирного заговора» - это только одно из направлений учений Д.АЙКА, которое основывается на том, что «физическая реальность» - это всего лишь иллюзия, существующая исключительно в наших мозгах.