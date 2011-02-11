Украинские домены переходят на IPv6

Украина начинает готовиться к переходу на шестую версию IP-протокола – IPv6.

Так, 11 февраля 2011 года регистратор NIC.UA внедрил поддержку протокола IPv6 для доменных имен. Теперь клиенты NIC.UA могут указывать АААА-запись в настройках доменных имен, то есть настраивать свои домены для использования протокола IPv6. DNS-сервера регистратора доступны как по протоколу IPv4, так и по IPv6. Таким образом, доменные имена, регистрируемые при помощи NIC.UA, смогут работать и с новыми IP-адресами.

IP-адреса новой, 6-й версии, совсем скоро станут такими же привычными и широко используемыми, как и IP-адреса 4-й версии, которые сейчас мы привыкли видеть. Но для того чтобы доменное имя содержало новый вид IP-адреса, требуется соответствующая поддержка, а именно запись типа “AAAA” в настройках доменного имени (старая версия IP адресов указывалась в записи типа “A”).

О нехватке адресов в IPv4 специалисты организации NRO (Number Resources Organization), занимающейся управлением адресным пространством Интернета, официально заявили около года назад. Последние блоки IP-адресов старой версии были выделены 3 февраля 2011 года.

Решить проблему может только новая версия протокола - IPv6. Переход на новый протокол становится обязательным условием нормального функционирования Интернета в мире. Адреса IPv6 отображаются как восемь групп по четыре шестнадцатеричные цифры, разделённые двоеточием, например: 2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d. Новый протокол обеспечит по 5*1028 адресов на каждого жителя Земли, то есть практически неограниченное количество адресов.

Переход на IPv6 будет начат во “Всемирный день IPv6” - 8 июня 2011 года, когда крупнейшие онлайн-ресурсы пропишут записи типа “AAAA” в своих доменах. До этой даты не рекомендуется прописывать IPv6 адреса, но необходимо протестировать свои домены и убедиться в том, что ваш интернет-провайдер готов к работе на новой версии адресации сети Интернет.

Клиенты регистратора NIC.UA могут начать тестирование и настройку AAAA-записи в своих доменах уже сейчас, а значит своевременно подготовиться и использовать возможности нового протокола. На данный момент NIC.UA является единственным регистратором доменов в Украине, предоставляющим поддержку протокола IPv6.

***Сервис NIC.UA, созданный в 2007 году компанией «Сервис Онлайн», предоставляет полный спектр услуг по регистрации доменов и торговых марок. Особенностью NIC.UA является то, что все услуги осуществляются автоматически, без участия человека. Компания является новатором на рынке доменной регистрации, регулярно внедряя новые функции и способы работы с клиентами.