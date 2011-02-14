За декабрь - январь пользователей SINOPTIK.ua стало на две трети больше

Дневная аудитория SINOPTIK.ua за два месяца увеличилась на две трети. Сегодня каждый седьмой украинский интернет-пользователь узнает погоду на нем.

В ноябре SINOPTIK.ua расширил свое покрытие и стал единственным интернет-сервисом погоды, предоставляющим погодную информацию на ближайшие десять дней в каждом населенном пункте Украины.

Всего в Украине 29 815 административно-территориальных единиц: из них 459 - города, 885 - поселки городского типа, 28 471 - села*. Другие погодные сайты охватывают менее двух тысяч населенных пунктов. Как правило, это только города и поселки городского типа. А вот села, в которых проживает треть населения Украины, оставались до сих пор без внимания.

За декабрь-январь дневная аудитория SINOPTIK.ua увеличилась на 67%. Выросла и лояльность аудитории: количество пользователей, которые заходили на сайт из закладок или путем прямого введения URL сайта в адресную строку браузера увеличилось более чем в 2 раза**.

*по данным Госкомстата Украины на 1 января 2010 года

** по данным Google Analytics