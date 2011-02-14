Арьев рассчитывает, что ГПУ до конца недели отреагирует на его заявление о незаконном использовании карточки для голосования
Киев. 14 февраля. УНИАН. Народный депутат Украины Владимир АРЬЕВ рассчитывает, что Генеральная прокуратура до конца недели отреагирует на его заявление по поводу незаконного использования карточки для голосования во время принятия в Верховной Раде закона об изменениях в Конституцию.
Об этом В. АРЬЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
"Я не знаю, на каком этапе находится следствие или проверка. Я не знаю вообще, что там происходит в Генеральной прокуратуре, поскольку мне после возвращения (из США — УНИАН) ни разу никто не позвонил, не вызывал... Но заканчивается время, когда Генеральная прокуратура должна предоставить мне какой-нибудь ответ относительно моего заявления. Я думаю, что до конца недели по закону они должны это сделать", - сказал В.АРЬЕВ.
В то же время, по его словам, сегодня его заверили в Секретариате Верховной Рады, что до конца сегодняшнего дня внесут изменения в официальные результаты голосования за закон о внесении изменений в Конституцию. "Мне четко пообещали, что до конца сегодняшнего дня результаты моего голосования будут изменены. Потому что иначе я иду в суд и требую вообще, чтобы это голосование было признано недействительным из-за фальсификации моего голосования. У меня на это право есть", - подчеркнул депутат.
В то же время В.АРЬЕВ считает, что обращение в суд о признании незаконным в целом голосования за изменения в Конституцию возможно при условии, если с аналогичными заявлениями выступят еще 10 депутатов. "Пока я один заявил, что мой голос был фальсифицирован. Если ко мне присоединятся еще 10 депутатов, мы тогда можем написать общее заявление в суд о признании этого голосования недействительным", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 1 февраля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.
“За” проголосовали 310 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Закон поддержали 180 депутатов из фракции Партии регионов, 7 – из фракции “БЮТ-Батькивщина”, 41 депутат от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.
В.АРЬЕВ заявил, что не голосовал за внесение изменений в Конституцию Украины, потому что находится в США. По информации пресс-службы партии «Народная самооборона», В.АРЬЕВ отметил: «Я с карточкой для голосования. А она «проголосовала» за изменения в Конституцию. Буду инициировать внутреннее расследование в Верховной Раде».