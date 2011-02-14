Союз астрологов Украины инициирует обсуждение проекта положения “Квалификационные характеристики профессии астролог”

Киев. 14 февраля. УНИАН. Союз астрологов Украины (САУ) инициирует обсуждение в широких астрологических кругах проекта Положения “Квалификационные характеристики профессии астролог”.



Об этом председатель Союза астрологов Украины, председатель Академии профессиональной астрологии Елена КАЛАНТАРОВА сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.



Она сообщила, что проект Положения “Квалификационные характеристики профессии астролог” был принят на внеочередном Конгрессе астрологов САУ, который состоялся 12 февраля этого года.



“Необходимо учесть мнение всех астрологов Украины. В любом случае нельзя узурпировать право”, - сказала Е.КАЛАНТАРОВА.



Она отметила, что проект положения является еще довольно “сырым” документом, он был принят, чтобы начать обсуждение в астрологических кругах квалификационных требований к профессии.



По словам Е.КАЛАНТАРОВОЙ, квалификационные характеристики определяют, что астролог должен делать и что знать. “Необходимо четко прописать, что такое гороскоп и астрология”, - сказала она.



Кроме того, Е.КАЛАНТАРОВА сообщила, что САУ начал разработку концепции своего печатного издания и учебного заведения.



“Было принято решение, что мы будем продвигаться в сторону создания Народного университета, и хотим, чтобы к этому процессу присоединились другие общественные организации, чтобы этот Народный университет давал возможность людям заниматься самообразованием”, - сказала астролог.



Член Координационного Совета САУ, автор и издатель “Астрологического календаря для Украины” Елена ОСИПЕНКО сообщила, что астрологические знания уже используют в медицине. “В Швейцарии довольно серьезные профессора обращают внимание на лунно-солнечные ритмы, которые позволяют определить удачный день для операции. Астрология может очень помочь в медицине”, - сказала она.



Кроме того, по словам Е.ОСИПЕНКО, психолог, который владеет астрологическими знаниями, может намного скорее решить проблему человека.



Е.ОСИПЕНКО также отметила, что она и ее коллеги готовы принять участие в исследованиях в сфере чрезвычайных ситуаций с целью их предупреждения.



В свою очередь, член Координационного Совета САУ, председатель Львовской территориальной организации САУ Олег ГОРБАНЬ сообщил, что сами астрологи уже проводят исследования, которые доказывают научность астрологии. Он сообщил, что на внеочередном Конгрессе САУ было решено создать центр исследований, чтобы помочь обществу знакомиться с данными, которые свидетельствуют, что на основе астрологических знаний можно оказывать определенную помощь. “Мы сейчас проводим исследование дорожно-транспортных происшествий, и можно увидеть определенные закономерности, которые указывают на то, что в определенные временные промежутки дорожно-транспортные происшествия могут происходить чаще”, - сказал О.ГОРБАНЬ.



Также на пресс-конференции астрологи негативно высказались о законопроекте №6299 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно запрета на деятельность экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов и услуг по предсказанию будущего (судьбы)”, рассмотрение которого Верховная Рада 11 января перенесла.



“Астрология - это наука, а проект закона выглядит ужасно, поскольку не дает права распространять информацию, и даже прогнозировать погоду астролог не имеет права”, - сказал член Координационного Совета САУ Андрей ПОПРАВКО.



Как отметил другой член Координационного совета САУ Вадим ФЕОФАНОВ, этим законопроектом предусматривается “запретить несколько профессий, в том числе и профессию астролога”.



*** Союз астрологов был создан на первом Конгрессе астрологов Украины 21 марта 2010 года.