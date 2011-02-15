Лауреаты Общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2010» в номинации «ГАЗЕТА ГОДА»
ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ В УКРАИНЕ»
Главный редактор – Янина СОКОЛОВСКАЯ.
Существующие на данное время корпоративные награды: Ордена Нестора Летописца; Диплом Книги рекордов Украины; Диплом Украинской православной церкви.
Самые значительные достижения в 2010 году: В 2010 году газета и ее сайт вышли на новый уровень – обновился дизайн, выросла аудитория. Самым громким событием стал масштабный фотопроект спецкора газеты Дмитрия Комарова «Мир наизнанку». Его телепроект с таким же названием вышел на телеканале «1+1».
Что принесло Вашему изданию первое десятилетие XXI века: Новых читателей, новые смыслы, новые возможности.
Девиз Вашего издания: Сегодня – «ИЗВЕСТИЯ», завтра – история.
Кто или что является талисманом для Вашей компании: Газета, носящая на обложке Орден Православной церкви, в талисманы не верит. Верит в читателей.
Кто вдохновляет Вас на Ваши победы: Интерес читателей к тому, что мы делаем.
Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Мы ищем суть и излагаем правду.
Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Честь – видеть то, что не видать другим, и говорить легко о сложном.
Быть сегодня успешным – это… Отлично делать то, что остальные вообще не могут.
Ваш любимый афоризм: Лучше прессы хуже нет.
Какое событие в жизни вашей компании связано с цифрой 15: Мы начали проект 15 августа 2007 года, нас было 15, у нас ушло 15 дней, чтоб доказать – «Известия» были, есть и остаются мощным брендом.
Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой: Самые большие победы и ошибки у нас, конечно, впереди.
Кому в этой жизни Вы завидуете: Себе.
Если счастье не в деньгах, то в чем: Счастье в нас самих.
Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я…: Отлично на нее обопрусь.
Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы сделали в первую очередь: Присягнули бы на верность Украине на Пересопницком Евангелии и Конституции.
С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: А кто сказал, что с гением возможна дружба?
Кем Вы мечтали стать в детстве: Взрослым человеком.
Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась: Мечтаний много. Но есть надежда, что не все осуществятся.
Какая черта характера – Ваш главный недостаток: Хоть нет ее, мы нарисуем.
Какое занятие для Вас – лучший отдых: Смена занятий.
Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»: На почетном месте.
ГАЗЕТА «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
Главный редактор – Дмитрий ГОРЮНОВ.
Существующие на данное время корпоративные награды: Десятки отраслевых дипломов за освещение различных тем, а также десятки наград «Пресс Звание».
Самые значительные достижения в 2010 году: Рост тиражей, рост доходов компании.
Что принесло Вашему изданию первое десятилетие XXI века: Была создана газета «Экономические известия».
Девиз Вашего издания: Через тернии к звездам.
Кто или что является талисманом для Вашей компании: Шиншилла.
Кто вдохновляет Вас на победы: Президент Грант.
Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Делай то, что должен, и будь, что будет.
Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Да мы сами ум, честь и совесть нации!
Быть сегодня успешным – это… Когда тебя сравнивают с Google.
Ваш любимый афоризм: cogito ergo sum.
Кому в этой жизни Вы завидуете: Сергею Брину и Ларри Пейжу.
Если счастье не в деньгах, то в чем: Нет, не в деньгах. В их количестве.
Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." Продам ее.
Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы сделали в первую очередь: Ввел монархию.
С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: С Диогеном.
Кем Вы мечтали стать в детстве: Доктором десятка наук.
Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась: Да, я хочу увидеть Мачу Пикчу.
Какая черта характера – Ваш главный недостаток: Скромность. Вообще у меня нет недостатков.
Какое занятие для Вас – лучший отдых: Сон.
Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»: Дома.
Лауреаты программы «Человек года» в других номинациях