Лауреаты Общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2010» в номинации «ГАЗЕТА ГОДА»

ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ В УКРАИНЕ»

Главный редактор – Янина СОКОЛОВСКАЯ.

Существующие на данное время корпоративные награды: Ордена Нестора Летописца; Диплом Книги рекордов Украины; Диплом Украинской православной церкви.

Самые значительные достижения в 2010 году: В 2010 году газета и ее сайт вышли на новый уровень – обновился дизайн, выросла аудитория. Самым громким событием стал масштабный фотопроект спецкора газеты Дмитрия Комарова «Мир наизнанку». Его телепроект с таким же названием вышел на телеканале «1+1».

Что принесло Вашему изданию первое десятилетие XXI века: Новых читателей, новые смыслы, новые возможности.

Девиз Вашего издания: Сегодня – «ИЗВЕСТИЯ», завтра – история.

Кто или что является талисманом для Вашей компании: Газета, носящая на обложке Орден Православной церкви, в талисманы не верит. Верит в читателей.

Кто вдохновляет Вас на Ваши победы: Интерес читателей к тому, что мы делаем.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Мы ищем суть и излагаем правду.

Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Честь – видеть то, что не видать другим, и говорить легко о сложном.

Быть сегодня успешным – это… Отлично делать то, что остальные вообще не могут.

Ваш любимый афоризм: Лучше прессы хуже нет.

Какое событие в жизни вашей компании связано с цифрой 15: Мы начали проект 15 августа 2007 года, нас было 15, у нас ушло 15 дней, чтоб доказать – «Известия» были, есть и остаются мощным брендом.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой: Самые большие победы и ошибки у нас, конечно, впереди.

Кому в этой жизни Вы завидуете: Себе.

Если счастье не в деньгах, то в чем: Счастье в нас самих.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я…: Отлично на нее обопрусь.

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы сделали в первую очередь: Присягнули бы на верность Украине на Пересопницком Евангелии и Конституции.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: А кто сказал, что с гением возможна дружба?

Кем Вы мечтали стать в детстве: Взрослым человеком.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась: Мечтаний много. Но есть надежда, что не все осуществятся.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток: Хоть нет ее, мы нарисуем.

Какое занятие для Вас – лучший отдых: Смена занятий.

Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»: На почетном месте.



ГАЗЕТА «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Главный редактор – Дмитрий ГОРЮНОВ.

Существующие на данное время корпоративные награды: Десятки отраслевых дипломов за освещение различных тем, а также десятки наград «Пресс Звание».

Самые значительные достижения в 2010 году: Рост тиражей, рост доходов компании.

Что принесло Вашему изданию первое десятилетие XXI века: Была создана газета «Экономические известия».

Девиз Вашего издания: Через тернии к звездам.

Кто или что является талисманом для Вашей компании: Шиншилла.

Кто вдохновляет Вас на победы: Президент Грант.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Делай то, что должен, и будь, что будет.

Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Да мы сами ум, честь и совесть нации!

Быть сегодня успешным – это… Когда тебя сравнивают с Google.

Ваш любимый афоризм: cogito ergo sum.

Кому в этой жизни Вы завидуете: Сергею Брину и Ларри Пейжу.

Если счастье не в деньгах, то в чем: Нет, не в деньгах. В их количестве.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." Продам ее.

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы сделали в первую очередь: Ввел монархию.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: С Диогеном.

Кем Вы мечтали стать в детстве: Доктором десятка наук.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась: Да, я хочу увидеть Мачу Пикчу.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток: Скромность. Вообще у меня нет недостатков.

Какое занятие для Вас – лучший отдых: Сон.

Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»: Дома.



Лауреаты программы «Человек года» в других номинациях

