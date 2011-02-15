Киев. 15 февраля. УНИАН. В Киеве презентовали интернет-проект Shkola.ua.



Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН главный редактор портала Наталия ПЕРЕВЕРЗЕВА, Shkola.ua задуман как независимый, некоммерческий интернет-ресурс для школьников. Проект стартует при поддержке Министерства образования и науки, молодежи и спорта и будет компилировать образовательную информацию для школьников, учителей, родителей, то есть соединит в себе образовательные и воспитательные материалы.



По словам Н.ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ, планируется, что этот интернет-ресурс сможет предоставить большинству школьников легкий и удобный доступ к знаниям и существенно оптимизирует учебный процесс, будет способствовать внедрению современных информационных технологий, повышению общего образовательного уровня в Украине. Главный редактор сказала, что сайт предоставит возможность ученикам самостоятельно получить необходимую учебную информацию on-line. В частности, на портале школьники смогут “скачать” нужный учебник по школьной программе, ознакомиться с образцами рефератов по программным темам, принимать участие в обсуждении разных тем, предложить собственный вариант решения задачи на форуме, ознакомиться с материалами базы решенных заданий, “скачать” видео-урок на нужную тему, найти ответ на задание из школьного учебника, воспользоваться консультацией психолога и юриста.



Н.ПЕРЕВЕРЗЕВА добавила, что ученики выпускных классов получат возможность воспользоваться образцами тестов ВНО в режиме on-line и найти с помощью ресурса репетиторов и преподавателей по нужным предметам. Также портал готовит базу данных для абитуриентов, которая будет содержать характеристики высших учебных заведений.



Спонсор проекта, президент компании “ПетРус” Людмила РУСАЛИНА считает, что этот проект даст возможность детям получать больше новой и полезной информации. “На сайте много электронных учебников, вспомогательных учебных материалов”, – сказала она. По ее словам, ресурс также поможет школьникам в случае необходимости еще раз “пройти” тот материал, который не был усвоен на уроке в школе, и, таким образом, сэкономить средства родителей на репетиторов.