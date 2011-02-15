Ряд столичных общественных организаций обещает проводить акции протеста с целью пересмотра судебной реформы

Киев. 15 февраля. УНИАН. Представители ряда киевских общественных организаций обещают проводить акции протеста с тем, чтобы народные депутаты пересмотрели судебную реформу, поскольку, по мнению общественных активистов, она направлена не на защиту интересов граждан, а на удовлетворение потребностей отдельных политических групп и персоналий.



Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил редактор интернет-сайта "sprotіv.org" Вадим ГЛАДЧУК.



"Мы видим сегодня, что решения судов после этой реформы не имеют ничего общего с защитой интересов граждан", - сказал он, заметив также, что еще до выводов Венецианской комиссии о несовершенстве украинской судебной реформы первым заявил народный депутат Игорь ПЛОХОЙ, сказав, что "судебная реформа произошла не в интересах общества, а интересах одного лица - Сергея КИВАЛОВА".



"Нас очень беспокоит ситуация в судах, которая сложилась после проведения так называемой судебной реформы. Мы будем проводить акции для ее пересмотра, - отметил В.ГЛАДЧУК, заметив при этом, что также является недопустимым, когда создается монополия для подготовки судей только в двух вузах страны - в Одесской и Харьковской юридических академиях. По убеждению В.ГЛАДЧУКА, это свидетельствует о наличии личной заинтересованности со стороны С.КИВАЛОВА, который, по его данным, является одновременно президентом Одесской национальной юридической академии.



В то же время присутствующий на пресс-конференции народный депутат Валерий БОНДИК заметил, что "судебная реформа должна была произойти и она состоялась и не в интересах одного человека, а в интересах общества". По его словам, судебная реформа может кого-то не устраивать, но она не закончилась и будет продолжаться, а какойторый будет результат - покажет время. В свою очередь, продолжая тему, другой депутат, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заметил, что "все сегодня говорят, что судьи должны получать профессию в специальных заведениях". "Определены для этого два учебных заведения. Что здесь плохого?" – заметил он, добавив, что С.КИВАЛОВ "не совмещает должности, а является лишь почетным президентом Одесской юридической академии".