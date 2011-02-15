Деревообработчики заявляют о необходимости введения вывозной пошлины на лесоматериалы

Киев. 15 февраля. УНИАН. В связи со сложившейся сегодня в отечественной мебельной и деревообрабатывающей отраслях критической ситуацией необходимо ввести вывозную пошлину на лесоматериалы.



Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ассоциации «Мебледеревпром» Сергей САГАЛЬ.



По его словам, введение вывозной пошлины должно уравнять цену на украинскую древесину для покупателей из-за границы с той, которая существует в других странах, в частности в странах ЕС. В этой связи президент ассоциации отметил, что в России и Беларуси подобные ставки уже действуют, составляя 50 и 100 евро за один кубометр соответственно.



С.САГАЛЬ также сообщил, что сегодня постоянно повышается цена на лесоматериалы на внутриукраинском рынке. Так, цена на древесину в 2010 г. выросла на 25%, на столько же была повышена цена на древесину, которую планируется выставить на аукционе на Аграрной бирже в конце февраля этого ода. По мнению президента «Мебледеревпрома», такое повышение цены делает неконкурентными потребителей древесины в Украине, в отличие от покупателей из стран ЕС, где цена на нее выше. Таким образом, по словам С.САГАЛЯ, дальнейшее повышение цены приведет к увеличению экспорта древесины из Украины, который по итогам прошлого года уже составил около 3 млрд. кубометров, и проблемам в работе отечественных деревообрабатывающих и мебельных предприятий.



В как сообщил свою очередь президент «Украинской ассоциации мебельщиков» Дмитрий ДЯЧУК, сегодня в Украине действует ввозная пошлина на импорт комплектующих для мебели, что является еще одним негативным фактором, влияющим на работу отечественных производителей.



В этой связи С.САГАЛЬ отметил, что все это происходит в условиях, когда спрос на мебель в Украине продолжает оставаться низким и составляет около 50% от уровня 2008 г. По его словам, в ближайшее время представители мебельной и деревообрабатывающей отраслей планируют обратиться к высшему руководству страны относительно введения экспортной пошлины на древесину и отмены пошлины на ввоз комплектующих для мебели.