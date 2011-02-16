Ряд всеукраинских общественных организаций подписали меморандум о партнерстве с целью защиты прав граждан

Киев. 16 февраля. УНИАН. Ряд всеукраинских общественных организаций и движений подписали меморандум о стратегическом партнерстве, общей цели и координации действий с целью защиты гарантированных Конституцией Украины прав граждан.



Об этом руководители Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины, Конфедерации свободных профсоюзов Украины, Ассоциации украинских банков, Союза офицеров Украины, Гражданского движения “Видсич”, Всеукраинского объединения ветеранов, Ассамблеи правозащитных общественных организаций Украины заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.



Как отметили общественные активисты, этим меморандумом стороны выразили взаимную поддержку мероприятий и акций, направленных на защиту гарантированных Конституцией и законодательством прав граждан Украины.



Они также выразили уверенность, что к меморандуму в ближайшее время присоединится ряд других общественных организаций, которые выступают за защиту конституционных прав граждан, утверждение свободы и демократии в Украине, противодействие политическим репрессиям, создание надлежащих условий для предпринимательской деятельности, проведение справедливой пенсионной реформы, восстановление доверия к власти среди населения.