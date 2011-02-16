В Украине к Международному женскому дню планируют установить мировой рекорд по прыжку с парашютом с воздушного шара

Киев. 16 февраля. УНИАН. К Международному женскому дню в Украине планируют установить мировой рекорд по прыжку с парашютом с воздушного шара.



Об этом объявили организаторы мероприятия сегодня на пресс-конференции в УНИАН.



“Группа украинских экстремалов готовит уникальный прыжок. Эта акция будет посвящена Международному женскому дню 8 Марта и направлена на защиту здоровья женщин, в частности, сбору средств для проведения исследований в сфере борьбы с раком молочной железы. Это благородная миссия”, - заявил президент Национального реестра рекордов Валентин ЩЕРБАЧЕВ.



Он отметил, что этот рекорд сначала будет зафиксирован в Украине с дальнейшей передачей материалов в Книгу мировых рекордов Гиннеса.



Как рассказал генеральный директор Киевского воздухоплавательного общества Сергей СКАЛЬКО, по замыслу организаторов, семь парашютистов, среди которых будут двое видеооператоров, осуществят прыжок с высоты 3 тысячи метров с теплового аэростата. Во время свободного падения спортсмены должны сделать несколько формаций, то есть определенных фигур в воздухе.



“В таких условиях на воздушный шар будут влиять аэродинамические силы, которые могут привести к ее разрушению. Поэтому с точки зрения пилотов, которые также будут иметь парашюты, и специалистов в области воздухоплавания, – это очень серьезная акция и испытание”, - подчеркнул С.СКАЛЬКО.



Генеральный директор Центра экстремальных видов спорта “Компания X-life” Олег МАРТЫНОВСКИЙ уточнил, что в установлении рекорда будут задействованы ведущие парашютисты Украины – рекордсмены мира, мастера спорта международного класса, количество прыжков в заделе которых составляет не меньше тысячи. Среди них будут, в частности, две женщины.



“Парашютисты и раньше осуществляли прыжки с аэростатов. Но ни разу во время этого не делали формаций. Потому этот шаг, опыт, это достижение будут уникальными, ведь совместят такие виды экстремальной деятельности, как воздухоплавание и парашютизм”, - заявил, в свою очередь, председатель исполнительного комитета Федерации парашютного спорта Украины, абсолютный чемпион мира Игорь ТЕРЛО.



Организаторы сообщили, что прыжок планируется осуществить на территории Киевской области в марте. В то же время окончательная дата и место старта воздушного шара, маршрут его полета еще уточняются, поскольку зависят от прогноза погодных условий.