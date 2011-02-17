Ученые просят Януковича способствовать внедрению в Украине новой научной разработки для предотвращения катаклизмов

Киев. 17 февраля. УНИАН. Ученый Николай РЕКА обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой содействовать внедрению в Украине его изобретения по методам управления техногенным излучением для предотвращения природных стихий - наводнений, засух и ураганов.



Об этом Н.РЕКА сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.



"Чешские специалисты оценили общую прибыль от внедрения методики в 20 млрд. долларов. Настолько высокая стоимость нашего изобретения не удивительна. Ведь, по расчетам, его применение уже в первый год способно снизить количество природных катаклизмов на треть, что значительно уменьшит расходы на преодоление их последствий", - сказал Н.РЕКА.



Ученый напомнил, что в 2008 году природные катаклизмы нанесли ущерб мировой экономике на 200 млрд. дол., а в 2010 году – на 222 млрд. дол.



По его словам, интерес к этой разработке уже проявили другие страны. "Но мы хотим, чтобы эта разработка была внедрена в Украине, и чтобы именно в нашей стране остались эти деньги. Управление климатом и стихийными явлениями - это не только большие деньги, но и большая политика. Внедрение этой методики в Украине будет способствовать повышению авторитета Украины и ее руководства", - подчеркнул он.



Н.РЕКА уточнил, что методика управления климатом заключается в изменениях работы излучающих станций, спутников, радаров, которые используют военные, операторы мобильной связи, а также телевизионных ретрансляторов и других объектов, создающих определенную электромагнитную нагрузку на атмосферу.



Ученый также сообщил, что уже запатентовал свое изобретение.



В свою очередь, ученый-физик Олег НАУМЕНКО отметил, что концепция управления техногенным излучением через реорганизацию электромагнитного поля имеет право на жизнь, но нуждается в тщательной проверке. "Техногенное излучение, действительно, имеет колоссальное влияние на атмосферные явления. Поэтому надо исследовать эти механизмы влияния на атмосферу и принимать обоснованные решения, обоснованные физически, математически, которые позволят реорганизовывать это вредное поле, вредное влияние на ту деятельность атмосферы, которую мы сегодня наблюдаем", - сказал О.НАУМЕНКО.