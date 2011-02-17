В Киеве родственники погибшей женщины обвиняют милицию в затягивании расследования обстоятельств трагического события

Киев. 17 февраля. УНИАН. Родственники погибшей в мае 2009 года гражданки Нины Лавриненко заявляют, что правоохранительные органы затягивают расследование уголовного дела относительно обстоятельств трагического события, ведь к нему якобы причастен сотрудник СБУ - сын бывшего народного депутата.



Об этом заявила дочь погибшей Н.Лавриненко – Валентина КОШЕЛЕВА – сегодня на пресс-конференции в УНИАН.



Она рассказала, что 21 мая 2009 года около 20.00 в заливе реки Десенки, вблизи Киева, произошло столкновение моторного судна с весельной лодкой, вследствие чего Н.Лавриненко погибла на месте.



В этот же день Деснянским районным управлением ГУ МВД Украины в Киеве было возбуждено уголовное дело по факту нарушения действующих на транспорте правил, по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 Уголовного кодекса Украины, которое находится в производстве следственного Главного управления МВД Украины в Киеве.



В то же время, как утверждают родственники погибшей, правоохранительные органы затягивают расследование уголовного дела по факту трагического события и не возбуждают уголовное дело в отношении лица, управлявшего моторным судном в момент столкновения.



“Лицо было известно сразу. Но дело было возбуждено по факту... Скоро уже будет два года, как рассматривается это уголовное дело...”, - заметила В.КОШЕЛЕВА.



Родственники погибшей гражданки Н.Лавриненко также обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой дать поручение соответствующим должностным лицам провести проверку заявленных фактов, по результатам которых должен быть решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого лица.



Как утверждается в обращении к главе государства, текст которого есть в распоряжении УНИАН, моторной лодкой управлял “сотрудник СБУ”, а “его отец был дважды народным депутатом Украины... а мать -судья”.



“Мы считаем, что именно это влияет сейчас на эту волокиту следствия”, - сказала В.КОШЕЛЕВА.