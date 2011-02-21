В «Олимпик-Парке» возобновлены работы

Киев, 21 февраля 2011 года. С января 2011 года возобновились строительно-монтажные работы в коттеджном городке «Олимпик-Парк». В настоящее время ведутся работы по завершению 1-ой очереди строительства поселка, которая будет введена в эксплуатацию до конца текущего года.

В январе 2011 года возобновлены работы по строительству коттеджного посёлка «Олимпик парк» (Киевская область, Макаровский район, с. Березовка).

К работе приступила обновлённая команда топ-менеджмента Управляющей компании «Траверз-Буд». Перед ней поставлена задача завершения строительства домов клиентов компании в соответствии с условиями действующих договоров. Утвержден и представлен застройщикам детальный план-график выполнения работ, который обеспечит завершение 1-ой очереди проекта возведения коттеджного городка «Олимпик-Парк» до конца 2011 года.

Управляющая компания уже привлекла новые подрядные организации по выполнению строительно-монтажных, инфраструктурных и отделочных работ, которые будут проводиться на основе актуализированной проектно-сметной документации. Согласование документов проводится совместно с домовладельцами.

Компании «Траверз-Буд» выделено полное финансирование для проведения работ в объёме, необходимом для завершения строительства домов по ранее заключенным договорам с владельцами коттеджей. Предусмотренная сумма рассчитана на основании действующих договоров с владельцами земельных участков, и составляет немногим более $2,5 млн. При этом $1 млн. уже используется управляющей компанией в текущем месяце на нужды строительства.

По завершении достройки домов часть средств будет компенсирована в соответствии с действующими договорами «Траверз-Буд». Данная сумма составит около $2 млн. Таким образом, чистая задолженность по договорным обязательствам компании «Траверз-Буд» составляет немногим более $500 тыс. Она будет погашена в рамках возобновленного процесса достройки коттеджей.

Помимо достройки домов по действующим договорным обязательствам, уже предоставленное и далее запланированное финансирование обеспечивает полную застройку всех свободных в настоящее время участков коттеджного посёлка «Олимпик-Парк» и запуск в режим повседневной эксплуатации первой очереди поселка полностью, на что дополнительно направлено более $5 млн.

«Траверз-Буд» обращает внимание на то, что в ряде размещенных в последнее время материалов о проекте в СМИ используется неактуальная информация и недостоверные цифры. Данные материалы направлены на создание затруднений управляющей компании в процесс проведения строительных работ и торможение тенденции к завершению проекта.

Руководство компании «Траверз-Буд» на регулярной основе получает информацию об оценке своей деятельности от официально зарегистрированного «Объединения жителей «Олимпик-Парка»» и обращает внимание представителей средств массовой информации на целесообразность обращения к официальным представителям «Объединения жителей «Олимпик-Парка»» - с целью объективного информирования общественности и во избежание информационных манипуляций, инициируемых третьими сторонами. Официальный контакт «Траверз-Буд» – Василий Розживин +38 067 909 90 09.

Отмечаем также, что руководство управляющей компании «Траверз-Буд» занимает открытую информационную позицию по отношению к «Объединению жителей «Олимпик-Парка»» и представителям СМИ, и считает своей важной задачей постоянное информирование о фактическом состоянии дел с работами, выполняемыми на объекте, финансированием проекта и производственным планам по завершению строительства в 2011 году.

Компания «Траверз-Буд»

Официальный контакт «Траверз-Буд»

Василий Розживин +38 067 909 90 09