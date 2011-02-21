ВДЦБ, Всемирный банк и USAID выступают против планов правительства создать центральный депозитарий на базе НДУ и депозитария НБУ

Киев. 21 февраля. УНИАН. Решение о создании центрального депозитария на базе Национального депозитария Украины (НДУ) и депозитария Национального банка Украины было принято кулуарно и не отвечает интересам действующих на рынке субъектов.



Так сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава наблюдательного совета ОАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" Василий РОГОВОЙ прокомментировал поручение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА от 7 февраля этого года о создании центрального депозитария Украины.



«Сегодня мы имеем поручение о создании центрального депозитария на базе Национального депозитария и мифического депозитария Национального банка Украины», - сказал он.



В.РОГОВОЙ также сообщил, что это поручение издано премьер-министром на основании служебной записки главы наблюдательного совета НДУ Виктора ИВЧЕНКО. По словам В.РОГОВОГО, в данной записке, которая прилагается к поручению премьер-министра, грубо искажаются факты о депозитарной системе в Украине, в частности, по его словам, не соответствует реальности изложенная в ней информация о работе Всеукраинского депозитария ценных бумаг. Глава набсовета ВДЦБ также выразил сожаление, что подобный документ лёг в основу поручения правительства о создании центрального депозитария в Украине. Он отметил, что данным правительственным поручением была создана рабочая группа, в которую не были включены ни представители ВДЦБ, ни действующие на рынке субъекты. «Мы считаем, что эта ситуация непрозрачна, она отгородила участников рынка от обмена мнением участников рынка о создании центрального депозитария, она вредит имиджу Украины», - сказал В.РОГОВОЙ.



По его словам, выходом из создавшейся ситуации может стать публичное создание центрального депозитария с привлечением всех заинтересованных сторон. Он сообщил, что на заседании наблюдательного совета ВДЦБ 17 февраля было принято решение проинформировать высшее руководство страны, глав НБУ и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), субъектов рынка и общественность о своем видении ситуации и инициировать открытый процесс обсуждения всеми заинтересованными сторонами проблемы создания центрального депозитария в Украине.



По словам старшего финансового специалиста Всемирного банка Анжелы ПРИГОЖИНОЙ, Всемирный банк рекомендовал украинскому правительству создать в Украине центральный депозитарий на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг. Она также сообщила, что согласно мировому опыту большинство центральных депозитариев являются негосударственными. Поэтому, по словам А.ПРИГОЖИНОЙ, Всемирный банк будет рекомендовать украинскому правительству минимизировать роль государства в будущем центральном депозитарии. Она отметила, что сегодня необходимо создать реально действующую рабочую группу по созданию центрального депозитария со всеми заинтересованными участниками процесса. «Мы бы хотели, чтобы состав уже действующей рабочей группы был максимально расширен, при этом там в равной мере были бы представлены все заинтересованные стороны, которые могли бы сказать свое слово», - подчеркнула А.ПРИГОЖИНА.



По словам руководителя проекта USAID развития фондового сектора Роберта БОНДА, USAID имеет единую точку зрения со Всемирным банком, которая заключается в том, что украинское правительство «должно признать реалии рынка и поддержать создание центрального депозитария на основе ВДЦБ». Он также отметил, что сегодня у государства нет серьезных оснований для того, чтобы выступать собственником центрального депозитария. По информация Р. БОНДА, в мире насчитывается всего 4 государства, где депозитарии находятся в госсобственности. «Рынок высказался довольно четко о создании центрального депозитария на базе ВДЦБ», - подчеркнул он. «Если центральным депозитарием в Украине станет НДУ, то государство получит полный доступ к информации по учету прав собственности частных инвесторов», - сказал Р.БОНД.



Справка УНИАН. ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 г. В состав учредителей ОАО вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).



ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 г. В сентябре 2006 г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. 86% акций в НДУ владеет государство.



Депозитарий Национального банка Украины является структурным подразделением НБУ, осуществляет обслуживание размещения и оборота государственных ценных бумаг.