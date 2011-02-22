Лауреаты Общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2010» в номинации «Туристическая компания года»

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ MIBS TRAVEL



Генеральный директор – Андрей ПОЛОСЕНКО



Существующие на данное время корпоративные награды: Компания MIBS TRAVEL получила статус официального оператора в Украине по организации поездок на XXVIII летнюю Олимпиаду в Афины. Является официальным спонсором Федерации Легкой Атлетики Украины. Дипломированный лауреат таких номинаций национальных и международных профессиональных конкурсов: 2004 г.– за вклад в развитие отечественного туризма и популяризацию отдыха в Крыму: 2005 г. – за активное участие и вклад в развитие выставки «UITT»; 2006 г. – за оригинальную маркетинговую компанию по продвижению туристического греческого направления; 2007 г. – лучшие продажи «Wings Tourism & Travel Agency» в Украине; 2008 г.- чемпион «Grecotel Travel Awards 2008».

MIBS TRAVEL является почётным членом Киевского городского благотворительного фонда социальной защиты жертв нацистского преследования. MIBS TRAVEL – учредитель ежегодной церемонии «Эллада».



Самые значительные достижения Вашей компании в 2010 году: Из наиболее значимых для нас можем выделить успешное осуществление двух абсолютно новых для Украины проектов. Во-первых, в 2010 году мы сделали настоящий «греческий прорыв». Благодаря этому проекту Греция стала ближе и доступнее многим украинским туристам. Летом 2010 года мы вышли за рамки уже «истоптанных» маршрутов и туров в Грецию и самостоятельно реализовали два абсолютно новых направления – Кос и Пелопоннес. Нам удалось максимально сбалансировать цену и сервис предлагаемых турпакетов и открыть украинцам новую, еще не изведанную Грецию. Популярность этого направления была настолько высокой, что регулярно отправляли по пять самолетов в неделю. Кроме того, мы значительно расширили возможности качественного отдыха на Родосе, Корфу, Крите. Удачные чартерные программы, интересные экскурсионные пакеты, прямое сотрудничество с греческими отелями – все это и стало залогом популярности данного направления и полного успеха. И более 8000 довольных туристов – самое неоспоримое доказательство. Вторым прорывом украинского туризма стала наша туристическая программа с прямыми чартерами в Доминикану. Сегодня дальнемагистральные экзотические направления для Украины – достаточно смелый шаг. Он сопряжен с огромной ответственностью туроператора и массой возможных форс-мажоров. Но та программа, которую мы предложили нашим туристам и совместно с партнерами реализовали, вселяет в нас, как туроператора, веру в новые будущие трансконтинентальные проекты, а украинцам дает надежду на исполнение мечты. А кто сегодня не мечтает попасть на заветный «Остров Баунти» в Доминикане или отдохнуть на Мальдивах, Шри Ланке, посетить Кубу, Перу, Мексику и Бразилию без пересадок и промежуточных трансферов. В 2010 году мы стали первооткрывателями таких туров для украинских туристов. В 2011году при поддержке партнеров мы сможем сделать намного больше.



Что принесло Вашей компании первое десятилетие XXI века: Успех и признание.



Девиз Вашего предприятия: Первые среди лучших.



Что является талисманом для Вашей компании: Капитель древнегреческой колонны на нашем логотипе и есть наш талисман. С помощью капителей колонн древнегреческие мастера связывали образ здания с человеком. В древней архитектуре колонна — важнейший многозначительный символ прочности и постоянства, устремленности и силы. Верхняя ее часть, капитель, символизирует надежность и связь человека с высшими силами, космосом и землей. Точно так и наша капитель, символизируя поддержку и надежность, является талисманом той незримой связи между туроператором и его клиентами, для которых мы открываем новые дороги, пути и знания.



Кто вдохновляет Вас на победы: Благодарные и счастливые туристы. Для нас нет и не может быть более сильного вдохновителя, чем люди, ради которых мы работаем. Нет более эффективного стимула, чем результат нашего труда.



Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Это порядочность и целеустремленность. В первую очередь, порядочность — это, безусловно, залог успеха в любом жизненном аспекте, не только в бизнесе. Это тот жизненный принцип, который позволяет осуществлять любые мечты и проекты, не вступая в конфликт с самим собой, не торгуя совестью. Второй – целеустремленность. Он позволяет непрерывно двигаться вперед, преодолевая трудности и опережая конкурентов. Если мы ставим перед собой цель, то обязаны ее достичь. И даже если оказываемся в самых сложных, подчас не зависящих от нас обстоятельствах, должны найти в себе силы, изменить ситуацию к лучшему и двигаться дальше.



Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Специфика туристического бизнеса такова, что если мы будем игнорировать профессиональный кодекс чести, у нас не будет ни партнеров, ни клиентов. В турбизнесе, если вы не умеете держать слово – вы становитесь его заложником. Именно благодаря профессиональной этике выстраиваются долгосрочные и перспективные проекты, осуществляются успешные программы. Сегодня ни одна страховая компания не даст 100% гарантий от того колоссального количества рисков, с которыми ежедневно сталкивается туроператор. Не смотря на достижения науки и техники, мы не можем с точностью предсказывать будущую солнечную активность, извержений вулканов, внезапное появление цунами, не можем просчитать количество выпадающих осадков и уберечь все человечество от болезней. Поэтому, какие бы амбициозные проекты мы не начинали, их успешность всегда будет зависеть от уровня надежности партнерских отношений. Наш профессионализм и партнерская надежность – основа нашего Кодекса. Любые, даже самые экстремальные ситуации можно преодолеть с честью, если быть честным с собой, партнерами и клиентами.



Быть сегодня успешным – это… Титанический труд и огромная ответственность.



Ваш любимый афоризм: Великие дела нужно совершать, а не обдумывать бесконечно.



Верите ли Вы в счастливые и несчастливые числа? Если верите – какие цифры для Вас счастливые: В MIBS все цифры счастливые. Мы считаем, что даже «0» может значительно приумножить счастье, если его вписать после единицы и 5-6 раз повторить. Лично я очень люблю цифру «8». Для меня восьмерка – это и есть символ успеха. Хотя кто-то скажет, что это просто два нуля, которым захотелось «заглянуть» в бесконечность.



Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой: Результаты нашей работы, успех MIBS на украинском рынке и значимость компании на международном уровне, это и есть наибольшее наше достижение. Что касается ошибок, то их, к сожалению, совершают все. И к ним нужно относиться философски. Но я бы не называл их ошибками, сказал бы, что это «уроки жизни». В конце концов, именно такие «уроки» помогают сдавать «экзамены» на высший балл.



Кому в этой жизни Вы завидуете: Жюль Верну. Для реализации даже самых смелых фантазий ему были не нужны глобальные инвестиции.



Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: Аристотель говорил: «Счастье на стороне тех, кто доволен». Счастье действительно не в деньгах. Счастье в том, как вы их тратите. Если ваши деньги позволят вам радоваться и приносят радость вашим близким – это счастье. Если же деньги приносят обиды и разочарования – это зависимость. Наверное, любой человек счастлив настолько, насколько он сам решит быть счастливым.



Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» «Дайте MIBS точку опоры, и вопрос VIP-туров на Марс будет решен».



Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы Вы сделали в первую очередь: Добился бы безвизового режима для украинцев во всем Мире.



С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: Со знаменитым первооткрывателем и путешественником Колумбом и великим исследователем 20 столетия – Туром Хейердалом. – Знаете, я считаю, что у нас даже могли быть общие интересные проекты. MIBS любит осуществлять амбициозные проекты, прокладывать новые маршруты для путешествий. Наша команда готова к любым новым открытиям, которые войдут в историю современного туризма (Колумб открыл Новый Свет, а Хейердал доказал, что Новый Свет был открыт задолго до Колумба).



Кем Вы мечтали стать в детстве: В детстве хотел стать чемпионом. Насколько помню, всегда считал себя лидером, победителем. Еще мечтал быть дальнобойщиком. Часто представлял себя за рулем огромной фуры. Я считал, что водители-дальнобойщики – счастливые люди. Они бывают в разных городах, много видят и знают.



Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая: Что касается меня лично, то дальнобойщиком я так и не стал, а вот звание чемпиона завоевывал семь раз подряд в профессиональном спорте. Но думаю, мечта о дорогах и путешествиях просто трансформировалась в мою профессиональную деятельность. Как оказалось, для того чтобы много путешествовать, вовсе не обязательно быть дальнобойщиком. Можно быть просто туристом. Мне в этом плане повезло – я стал руководителем туристической компании. Если говорить серьезно и о профессиональной мечте, то это — открытие новых дальнемагистральных туристических направлений. Впрочем, об этом мечтаю не я один. Над исполнением этой мечты сегодня работает вся команда компании. Идей много, хочется их реализовать как можно быстрее и успешнее.



Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля », что именно Вы бы изменили в своей жизни: Прошли тот же путь (о становлении компании), но в два раза быстрее.



Какая черта характера Ваш главный недостаток: Наша команда MIBS просто не способна уже остановиться на достигнутом. Нам все время хочется большего.



Какое занятие для Вас лучший отдых: Это спорт. Ничто так не приводит в тонус и не восстанавливает силы, как занятия спортом. Люди, которые регулярно занимаются спортом, меня поймут, а те, кто не верит, - пусть непременно попробует!



Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»: В витрине центрального офиса MIBS.



ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ФЕЕРИЯ»



Президент – Игорь ЗАХАРЕНКО



Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2010 году: Новые туры (Исландия), свой журнал «Феерия путешествий», выход программы на Первом Национальном, победа на 4-м телерадиоконкурсе «Открой Украину», номинации во многих всеукраинских рейтингах.



Ваш жизненный девиз: Все возможно, надо только захотеть!



Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха: Ангел.



Кем Вы мечтали стать в детстве: Комбайнером как отец.



Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если да, то какая: Изменить Украину, сделать ее счастливой. Возможно, даже стать президентом. Но не потому, что я хочу им стать (а я могу).



Быть сегодня успешным – это... Быть успешным.



Какое событие в Вашей жизни связано с цифрой 15: День рождения «Феерии» – 15.01.2001.



Что Вы говорите себе, проснувшись утром? А на ночь перед сном: Жизнь прекрасна!



Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля», что именно Вы бы изменили в своей жизни: Разве что все же принял бы участие в последних президентских выборах ... Шутка.



Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: Здоровье, любовь и любимое дело!



Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» «Я сам ее найду»



Кому в этой жизни Вы завидуете: Никому.



Какая черта характера - Ваш главный недостаток: Лень.



Сколько раз в день Вы смотрите в зеркало и зачем: Дважды: когда чищу зубы и бреюсь, и один раз, когда одеваю галстук.



В каком возрасте Вы впервые влюбились: В лет пять.



Есть ли у Вас любимая книга? Если да, то какая: Кобзарь.



Ваш любимый афоризм: Хочешь быть счастливым - будь! Жизнь одна. Живи!



С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: C Наполеоном.



Если бы Вы стали Президентом Украины, что сделали бы в первую очередь: Разогнал бы Верховную зРаду!



Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что наибольшей ошибкой: Достижения - моя семья (жена и 2 сына), «Феерия», программа «Феерия путешествий». Ошибка – чрезвычайное доверие к некоторым «псевдо-друзьям».



Что принесло лично Вам (Вашей компании) первое десятилетие XXI века: «Феерию!!!».



Какое занятие для вас лучший отдых: Смена занятий.





ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЯНА»



Учредитель и Генеральный директор – Яна CТОЛАР



Личные награды:

- кавалер-дама ордена «Святая Анна» IV степени;

- орден «Святой Софии» І степени;

- нагрудный знак «Знак почета» от Киевского горсовета;

- орден «Почетный работник туризма Украины» от Министерства культуры и туризма Украины;

- грамота Верховной Рады «За личные заслуги перед украинским народом»;

- благодарность от Службы безопасности Украины;

- благодарность министра внутренних дел Украины, Национального фонда «Украина – детям», Украинского фонда «Наши дети» за помощь в проведении благотворительных мероприятий.



Наиболее значимые достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2010 году: Победительница Всеукраинской премии «Женщина третьего тысячелетия–2010».



Ваш жизненный девиз: Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые минуты.



Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха: Моя бабушка.



Кем Вы мечтали стать в детстве: Врачом.



Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая: У меня была одна мечта, которая уже осуществилась – увидеть своего сына уважаемым и состоявшимся человеком. А вторая мечта – увидеть моих дочерей уважаемыми и состоявшимися личностями.



Быть сегодня успешным – это… Получать удовлетворение от каждого прожитого дня.



Какое событие в жизни вашей компании связано с цифрой 15: День рождения Туристической компании «ЯНА».



Что Вы говорите себе, проснувшись утром? А на ночь перед сном: Я говорю спасибо Господу Богу.



Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: Счастье не в деньгах, а в удовольствии от достигнутых результатов.



Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я…» «Изменю мир».



Кому в этой жизни Вы завидуете: Мне вообще не знакомо такое чувство.



Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Трудоголизм.



Сколько раз в день Вы смотритесь в зеркало и зачем: Утром и вечером, чтобы сказать себе доброе утро и спокойной ночи.



В каком возрасте Вы впервые влюбились: Лет в 10, в школе.



Есть ли у Вас любимая книга? Если «да», то какая: «Театр», Сомерсет Моэм.



Ваш любимый афоризм: Если верить, то все получится.



С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: С Екатериной ІІ Великой, императрицей всероссийской (1762 – 1796).



Если бы Вы стали Президентом Украины, что сделали бы в первую очередь: Провела бы реформы в системе образования.



Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой: Мое главное достижение – мои дети, а вот ошибка в том, что родила их мало.



Что принесло лично Вам (Вашей компании) первое десятилетие XXI века: Успех.



Какое занятие для Вас лучший отдых: Путешествия.

