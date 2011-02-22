«МУДАКИ» С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

- киноцикл станет первым официальным украинским online-релизом

- авторы альманаха заявляют о старте нового проекта «Украина гудбай»

Пресс-конференция 23 февраля

24 февраля, на портале BIGMIR.NET, при поддерджке ТМ «Кастель», состоится первая в Украине официальная кинопремьера в режиме online. Уникальный для нашей страны «не-пиратский» интернет-релиз можно будет смотреть бесплатно, находясь у себя дома.

23 февраля (среда) в 17.30 в Голубой гостинной Дома Кино (Саксаганского, 6), состоится пресс-конференция, посвященная онлайн-релизу киноцикла и новому проекту авторов альманаха - программе короткометражек «Украина гудбай». Проект будет посвящен украинской эмиграции – одной из самых наболевших социальных проблем нашей страны. «Украина гудбай» - новый цикл короткометражных картин. Редакторская группа проекта, в которую входят Владимир Тихий, Владимир Войтенко, Наталья Ворожбит, Денис Иванов, Игорь Савиченко и Андрей Палатный, уже отбирает сценарии; на прошлой неделе стартовали съемки первой короткометражки проекта «без ГМО» режиссера Ларисы Артюгиной.

На пресс-конференции 23 февраля будут присутствовать инициатор проекта «МУДАКИ. Арабески» и «Украина гудбай» Владимир Тихий, генеральный директор компании «Артхаус Трафик» Денис Иванов, председатель Союза Кинематографистов Сергей Трымбач, украинский драматург Наталья Ворожбит, режиссер Лариса Артюгина и другие украинские кинематографисты.

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Проект «МУДАКИ. Арабески» возник как идея в середине 2009 года. Не имея ни бюджета, ни спонсора, ни господдержки, молодые украинские режиссеры должны были собственными силами снимать картины для цикла короткометражек. Авторы принципиально отстояли неудобоваримое название, поступившись ради этого крупными кинопрокатными площадками во многих украинских городах. Из-за эксцентричного (хоть и вполне цензурного) названия подборки, проекту «Мудаки. Арабески» отказали и в размещении наружной рекламы, корпоративный стиль проекта зрители видели только альтернативных заведениях Киева и в дружественных кинотеатрах, взявшихся за проект.

Тем не менее, «МУДАКИ. Арабески» стали самым успешным авторским кинопроектом в Украине. Фильмы альманаха участвовали в нескольких международных фестивалях, картина Мирослава Слабошпицкого «Глухота» боролась за «Золотого медведя» Берлинале и участвовала в американском фестивале Марта Виньярд, фильм Владимира Тихого «По дороге» получил «Специальный приз жюри» на Кинофестивале FF600 в Словакии, работа Ивана Тимшина «Тупик» участвовал в конкурсной программе BIAFF в Батуми.

23 сентября 2010 года «МУДАКИ. Арабески» вышли в ограниченный артхаусный прокат. Национальные показы шли с аншлагами, тогда зрителям не хватило стандартных двух недель проката – кинотеатры продлевали проект, чтобы дать возможность всем желающим увидеть неформатные социальные фильмы программы. Киноальманах «Мудаки. Арабески» тогда посмотрели более 10 000 зрителей.

Саша Ковалева

компания «Артхаус Трафик»

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