ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ - ПРОКАТ НАКАНУНЕ «ОСКАРА»

Новости «Артхаус Трафик»:

24 февраля смотрите в кинотеатрах новый американский хит «Детки в порядке» Лизы Холоденко. Комедия об относительности семейных ценностей была отмечена на МКФ в Берлине, получила премию «Золотой глобус» как лучшая комедия, и сейчас номинируется на «Оскар» в четырех категориях - «лучший фильм», «лучший сценарий», «лучшая женская роль» и «лучшая мужская роль второго плана».

Лиза Холоденко – американский режиссер украинского происхождения, сняла комедийную драму, повествующую об отношениях зрелой лесбийской пары, растящей двоих детей-подростков. И этот камерный традиционно-нетрадиционный конфликт не оставил киноманов равнодушными. Ведь «Детки в порядке» закрывают уже поднадоевшую за последние несколько десятилетий тему кинематографа про секс-меньшинства и одновременно утверждают новый тренд, вписывая геев и лесбиянок в обычные романтические комедии и мелодрамы, в которых в гетеросексуальном варианте давно не было ничего нового.

Главные роли в фильме исполнили Джулиана Мур, Аннет Беннинг, Марк Руффало и Миа Васиковска

Этот фильм — портрет семейной пары среднего возраста, а ориентация совсем не важна. Сердцевина каждой семьи — двое людей, решивших ее создать, потому что полюбили друг друга. Какими станут их отношения через 20 лет, когда дети подрастут и уже не будут проводить дома много времени, — вот каким вопросом мы задаемся.

Джулиана Мур

Фильм «Детки в порядке» стартует в Украине при поддержке ТМ «Кастель» и будет показан в столичных кинотеатрах «Киев», «Жовтень», «Блокбастер», «Оскар», «Алладин», «Магеллан», а также в кинотеатрах всех крупных городов Украины.

Дополнительная информация о фильме - www.arthousetraffic.com/films/Kids

Официальный спонсор - ТМ «Кастель»

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Саша Ковалева

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