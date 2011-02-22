Европейская экономическая палата начинает в Украине сертификацию по европейским стандартам

Киев. 22 февраля. УНИАН. Европейская экономическая палата торговли, коммерции и промышленности начинает в Украине сертификацию по европейским стандартам. Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор департамента развития Европейской экономической палаты Игорь ШОЛОХОВ.

«Так как целью Украины является вступление в Европейский Союз, возникает острая необходимость приведения качества товаров и услуг к европейскому уровню», - отметил он.

По словам И.ШОЛОХОВА, сертификация является добровольной и проводится для «тех предприятий, которые планируют активно развиваться в будущем». «Стандарты зарегистрированы в управлении гармонизации внутреннего рынка ЕС, реестр является собственностью Европейской экономической палаты», - сообщил И.ШОЛОХОВ. Пройдя сертификацию, предприятия получают возможность использовать символику Европейской экономической палаты. Количество сертификатов ограничено, поэтому они выдаются только предприятиям, которые носят инновационный характер и придерживаются правил Европейского качества и поддерживают соответствующий уровень стандарта обслуживания. Сертификат выдается сроком на 1 год.

Вице-президент ЕЭП в Украине Михаил ХАЛМУРАДОВ отметил, что данные сертификаты качества отличаются от своих аналогов тем, что «идет дальше этих стандартов» в связи с комплексностью оценивания уровня качества на предприятиях на каждом этапе производства. «Это процесс переработки сырья, при производстве, при подготовки к реализации, это маркетинговая стадия предприятий, это продажная стадия предприятий…», - сказал он. Такие стандарты качества, подчеркнул вице-президент палаты, должны стать показательными для покупателей.

М.ХАЛМУРАДОВ также сообщил, что специалисты Европейской экономической палаты разработали ряд новых стандартов, в частности, европейский стандарт вин, музейный стандарт, стандарт кемпинга, которые также будут внедряться на добровольном основании.

Кроме того, отметил М.ХАЛМУРАДОВ, сертификаты будут выдаваться бесплатно, однако для их получения на предприятии должна провести аудит консалтинговая компания, отобранная на конкурсном основании.

Заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов Дмитрий ЗАРУБА, в свою очередь, отметил необходимость наличия определенного уровня качества для европейских туристов, в частности, это касается отелей: «Думаю, что он даст стимулирование уровня сервиса в гостиницах, ресторанах, потому что, к сожалению, при подготовке к Евро-2012 этот вопрос стоит у нас особо остро. Необходимо именно подтверждение для европейских туристов уровня обслуживания».