"Авантаж Капитал" и PRT планируют провести в Украине ряд инвестиционных салонов

Киев. 22 февраля. УНИАН. Инвестиционная группа "Авантаж Капитал" и коммуникационная группа PRT планируют провести в Украине ряд инвестиционных салонов, первый из которых состоится в мае этого года в Харькове.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент PRT Ярослав ХОБТА.

Он также отметил, что генеральными партнерами проведения инвестиционных салонов являются Варшавская фондовая биржа и компания Baker Tilly Ukraine.

По словам Я.ХОБТЫ, в отличие от форумов, семинаров и конференций, инвестиционный салон является камерным, кулуарным мероприятием, в котором принимают участие до 30 компаний – представителей украинского бизнеса и не более 10-15 профессиональных участников рынка капитала. Он также отметил, что планируемые инвестиционные салоны в первую очередь рассчитаны на представителей среднего бизнеса, компании с капитализацией от 20 до 100 млн. долл.

Я.ХОБТА также отметил, что сегодня в Украине отсутствуют действенные методы коммуникаций со средним бизнесом, а сами представители среднего бизнеса порой не готовы к сотрудничеству с западным капиталом. По мнению президента PRT, проведение инвестиционных салонов позволит решить эти проблемы.

Как отметил председатель совета директоров инвестиционной группы "Авантаж Капитал" Юрий КОСТОГЛОДОВ, представляющие средний бизнес компании крайне редко имеют все необходимые управленческие, корпоративные и коммуникационные предпосылки для того, чтобы правильно донести потенциальным инвесторам свои преимущества. В связи с этим, подчеркнул он, инвестиционный салон "является своего рода инвестиционным инкубатором, цель которого – целенаправленная подготовка компании к выходу на рынок капитала".

По словам исполнительного директора представительства Варшавской фондовой биржи в Украине Андрея ДУБЕЦКОГО, сегодня наблюдается достаточно высокий интерес западного капитала к украинским компаниям. Он уверен, что новый формат общения привнесет практический элемент и позволит украинским компаниям понять, чего от них хотят западные инвесторы.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа (ВФБ) – крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе по показателям объема торгов и рыночной капитализации. ИГ "Авантаж Капитал" – первый авторизированный советник ВФБ в Украине. Основными направлениями деятельности группы являются корпоративные инвестиционные решения и управление частным капиталом. Коммуникационная группа PRT является лидером украинского PR-рынка. За время своей деятельности группа реализовала более 300 коммуникационных проектов в Украине и за рубежом.