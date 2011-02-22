Опровержение информации о банкротстве компании «Версия-Консалтинг»

и разъяснение относительно торговой марки «ВЕРСИЯ»

18 января АО «DiaWest – Компьютерный мир» провело в информационном агентстве «УНИАН» пресс-конференцию на тему: «Тенденции IT-рынка Украины. Результаты 2010 года. Успешный опыт преодоления кризиса».

Во время выступления председателя правления компании DiaWest Анатолия Балюка возникла двусмысленность в трактовке его слов о банкротстве компании «Версия». Все сказанное господином Балюком относилось к компании-банкроту ООО «Версия-Системс» (юридический адрес: Киев, пр. М.Расковой, 19, тел.: (044) 390-5-390). Следовательно, не имеет никакого отношения к ООО «Версия-Консалтинг», которое является владельцем торговой марки «ВЕРСИЯ» и которую возглавляет Константин Шипов (юридический адрес: Киев, пр. Павла Тычини, конур. 4, т/ф. (044) 294-27-47).

Господин Балюк приносит личные извинения президенту группы компаний «ВЕРСИЯ» Олегу Никончуку, генеральному директору компании «Версия-Консалтинг» Константину Шипову и их деловым партнерам. А также опровергает некорректно поданную информацию на пресс-конференции 18 января 2011 года, которая могла навредить деловой репутации группы компаний «ВЕРСИЯ» и «Версия-Консалтинг».

За дополнительной информацией обращайтесь к Наталии Толуб

PR-директору АО «DiaWest – Компьютерный мир»

тел.: (044) 251-11-11, 067 501 28 88.