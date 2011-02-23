ЕС предоставил поддержку проекту Шустера "Стань лидером!"
Киев. 23 февраля. УНИАН. Проект Савика ШУСТЕРА "Стань лидером!" получил поддержку программы Евросоюза "Поддержка стабильного регионального развития" через организацию специального обучения победителей этого конкурса.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили исполнительный директор Ассоциации агентств регионального развития Юрий ТРЕТЯК, руководитель экономических программ Представительства Евросоюза в Украине Хосе Леон ЛОРЕ и журналист и автор проекта С.ШУСТЕР.
"Программа "Стань лидером!", которую осуществляет "Савик Шустер Студия", призвана найти талантливую молодежь, которая может реализовывать полезные, хорошие идеи в своих регионах, в своих общинах, в своих городах. Но все эти идеи без определенных знаний и умения оформить эти идеи в виде проектов могут никогда не реализоваться", - сказал Ю.ТРЕТЯК.
По словам С.ШУСТЕРА, оценивание и отбор победителей происходили по различным критериями, в том числе по реализованным проектам на региональном уровне. "Конечной целью этого проекта было создание нового поколения людей, которые имеют качества лидерства. С другой стороны, мы хотели, чтобы эти люди делали конкретные вещи", - добавил он.
В свою очередь руководитель экономических программ Представительства Евросоюза в Украине Х.Л.ЛОРЕ отметил, что этот проект был поддержан, учитывая значительный социальный эффект от его реализации в регионах. "Я думаю, что идея этого конкурса является абсолютно релевантной для развития страны. Развивать эту страну возможно на основе хороших идей, которые генерирует молодежь. Как известно, внедрение новой региональной политики в Украине сегодня стало одним из приоритетных положений для диалога между Украиной и Европейским Союзом", - добавил он.
Обучение победителей проекта "Стань лидером!" продлится в Киеве с 21 по 25 февраля. По мнению организаторов, это мероприятие поможет молодежным лидерам повысить эффективность подготовки и реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие их регионов.