Родственники палестинца, исчезнувшего 18 февраля, просят руководство Украины провести всестороннее расследование

Киев. 23 февраля. УНИАН. Родственники палестинца Дирара АБУСИСИ, при невыясненных обстоятельствах исчезнувшего 18 февраля из поезда № 63 “Харьков-Киев”, просят руководство Украины и правоохранительных органов, а также Уполномоченного Верховной Рады по правам человека провести всестороннее и объективное расследование, т.к. милиция отказывается принимать заявления и проводить оперативно-розыскные действия.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила жена Д.АБУСИСИ, гражданка Украины Вероника АБУСИСИ.

По ее словам, ее муж, отец шестерых детей, и она приехали в Украину, чтобы проведать родственников, в том числе встретиться с братом Дирара, прилетевшим в Киев из Голландии.

Как сказала В.АБУСИСИ, в Украину они приехали 27 января, однако в силу определенных обстоятельств она вынуждена была вернуться домой, а ее муж остался в Украине для оформления документов, предоставляющих вид на жительство в Украине.

По словам жены палестинца, 18 февраля ее муж выехал из Харькова в Киев, однако, как выяснилось позднее, в ночь на 19 февраля, по словам проводника вагона № 6, двое неизвестных высадили Дирара на одной из станций.

Как отметила В.АБУСИСИ, узнав о случившемся, она срочно прилетела в Киев и вместе с братом мужа пыталась добиться от столичных правоохранительных органов, в частности, на железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский принятия заявления для розыска. Тем не менее, как сказала В.АБУСИСИ, милиция без каких-либо объяснений отказалась принять заявление.

В.АБУСИСИ не исключает, что ее муж был похищен с целью получения выкупа, а также, что это связано с его профессиональной деятельностью, поскольку Д.АБУСИСИ в Секторе Газа занимал высокую должность на местной электростанции.