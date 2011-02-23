Адвокаты обжаловали в Генпрокуратуру решение прокуратуры Крыма о возбуждении уголовного дела против Гриценко

Киев. 23 февраля. УНИАН. Адвокаты обжаловали в Генеральную прокуратуру постановление прокуратуры Автономной республики Крым о возбуждении уголовного дела против экс-спикера Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат А.ГРИЦЕНКО Виктор ОВЕЧКИН.

Он заявил, что защита А.ГРИЦЕНКО настаивает на безосновательности обвинений прокуратуры в адрес экс-спикера Крыма.

В.ОВЕЧКИН напомнил, что, согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, основанием для его возбуждения явилось то, что А.ГРИЦЕНКО, будучи председателем Ленинской районной госадминистрации АРК, якобы превысил служебные полномочия и совершил действия, якобы направленные на противоправное изъятие земель из пользования военным совхозом «Азовский», с целью дальнейшего распоряжения ими в пользу третьих лиц.

По мнению обвинения, превышение служебных полномочий выразилось в том, что А.ГРИЦЕНКО, действуя якобы вопреки ст. 17, 77, 149 Земельного кодекса Украины и без соответствующего согласования с Министерством обороны Украины, в 2004 году дал указания по подготовке распоряжения о прекращении права пользования землей военного совхоза «Азовский». Позже А.ГРИЦЕНКО издал распоряжение Ленинской райгосадминистрации от 22 апреля 2004 года «О внесении изменений в государственный акт на право постоянного пользования землей военного совхоза «Азовский». Этим распоряжением военному совхозу «Азовский» якобы противоправно, без согласования с Министерством обороны, прекращено право постоянного пользования земельным участком общей площадью 4807,8 га, который переведен в земли запаса Багеровского поссовета, Чистопольского и Октябрьского сельсоветов Ленинского района Крыма.

В то же время В.ОВЕЧКИН отметил, что он и другие адвокаты провели проверку этих обстоятельств и пришли к мнению, что А.ГРИЦЕНКО, издавая это распоряжение, действовал в соответствии с действующим законодательством Украины.

По словам адвоката, согласно имеющимся документам, 12 февраля 1997 года военному совхозу «Азовский» был выдан госакт на право постоянного пользования земельным участком площадью свыше 8000 га для ведения товарного сельхозпроизводства.

В 2001 году главой Ленинской РГА был назначен А.ГРИЦЕНКО, который начал осуществлять проверку использования земель Ленинского района их землепользователями, в т.ч. и совхозом «Азовский». По результатам проверки было установлено, что военный совхоз «Азовский» длительное время не обрабатывает поля, что привело к их засорению и ухудшению плодородия.

13 мая 2003 года директор совхоза «Азовский» Владимир ШУКАЛЬСКИЙ обратился с письмом к председателю Чистопольского сельсовета с просьбой временно принять ранее переданную из земель запаса в пользование совхозу пашню площадью 600 га сроком на 10 лет в земли запаса Чистопольского сельсовета в связи с большой отдаленностью земель совхоза «Азовский» и невозможностью обработки этой земли из-за отсутствия необходимых средств и денежных средств для уплаты единого сельхозналога на землю.

С аналогичными письмами он обратился и к главам ряда других поселковых и сельских советов. На основании этих писем на сессиях соответствующих советов были приняты решения о согласовании с дирекцией военного совхоза «Азовский» прекращения права постоянного пользования земельными участками и о возврате их в земли запаса соответствующих советов.

Адвокат отметил, что после этого В.ШУКАЛЬСКИЙ 8 апреля 2004 года обратился с заявлением к А.ГРИЦЕНКО как к председателю Ленинской райгосадминистрации с просьбой принять решение о прекращении права пользования земельными участками военным совхозом «Азовский» общей площадью 4807,8 га в связи с добровольным отказом и передачей их в земли запаса Багеровского поссовета, Чистопольского сельсовета и Октябрьского сельсовета. Рассмотрев это заявление, а также ходатайства соответствующих советов о возможности принять данный земельный участок в земли запаса, А.ГРИЦЕНКО в соответствии со ст. 141 п. а и ст. 142 Земельного кодекса Украины издал распоряжение от 22 апреля 2004 года о прекращении права пользования земельным участком площадью 4807,8 га военсовхозом «Азовский» в связи с его добровольным отказом и возвращении данного земельного участка в земли запаса соответствующих советов.

По мнению обвинения, отметил адвокат, такие действия якобы нарушили ст.149 Земельного кодекса, поскольку земельный участок был изъят из пользования совхоза «Азовский» без согласования с Минобороны. Однако следствие, убежден В.ОВЕЧКИН, как при возбуждении уголовного дела, так и при предъявлении обвинения допустило ряд существенных ошибок. Во-первых, А.ГРИЦЕНКО никогда не издавал распоряжений об изъятии земельного участка, так как, согласно распоряжению от 22 апреля 2004 года, право пользования земельным участком было прекращено на основании заявления землепользователя о добровольном отказе от него. Согласно действующему законодательству, отметил адвокат, добровольный отказ от пользования земельным участком и изъятие земельного участка – это два самостоятельных, независимых друг от друга основания для прекращения права постоянного пользования земельными участками, которые имеют различные способы реализации. Изъятие производится на основании ст. 141 п. б и ст. 149 Земельного кодекса, а А.ГРИЦЕНКО издавал распоряжение на основании ст. 141 п. а и ст. 142 Земельного кодекса Украины.

Во-вторых, при издании этого распоряжения А.ГРИЦЕНКО не был обязан согласовывать свое решение с Министерством обороны Украины, так как данный земельный участок не относится к землям обороны.

Кроме того, подчеркнул В.ОВЕЧКИН, распоряжение в той редакции, в которой его издавал А.ГРИЦЕНКО, до настоящего времени не признано незаконным в судебном порядке.

“После издания данного распоряжения о прекращении права пользования земельным участком ни военный совхоз «Азовский» Министерство обороны Украины не обращалось ни к ГРИЦЕНКО, ни к другим главам администраций с требованиями вернуть им данный земельный участок”, – сказал В.ОВЕЧКИН.

Он добавил, что прокуратура Крыма возбудила ещё два уголовных дела по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины в отношении А.ГРИЦЕНКО. “По мнению защиты, основания для возбуждения этих двух уголовных дел ещё более сомнительные, чем по предыдущему делу”, – отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма 21 января возбудила против А.ГРИЦЕНКО дело по статье «превышение власти или служебных полномочий». Он подозревается в причастности к незаконной передаче коммерческим структурам земли военного совхоза «Азовский» во времена его работы председателем Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы), что причинило государству 23 млн. грн. ущерба. Милиция задержала А.ГРИЦЕНКО 24 января в Симферополе, через три дня суд постановил арестовать его.

Прокуратура 28 января возбудила еще одно дело против А.ГРИЦЕНКО по той же статье Уголовного кодекса по подозрению в передаче в аренду санатория «Россия» в Ялте по заниженной арендной ставке без вынесения вопроса на рассмотрение крымского парламента, что причинило государству 200 тыс. грн. ущерба.

10 февраля Апелляционный суд Крыма отклонил просьбу адвоката А.ГРИЦЕНКО об изменении его подзащитному меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

А.ГРИЦЕНКО занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в том числе - с мая 2006 по март 2010 года.