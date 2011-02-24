На сайт УНИАН поступило свыше 7 тысяч вопросов к Януковичу от пользователей Интернет

Киев. 24 февраля. УНИАН. На сайт УНИАН www.unian.net уже поступило свыше 7 тысяч вопросов к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ от пользователей сети Интернет.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.

Он напомнил, что 25 февраля В.ЯНУКОВИЧ примет участие в телепроекте «Разговор со страной», во время которого в течение трёх часов будет отвечать на вопросы граждан, которые поступят по телефону, через сеть Интернет и во время прямых включений из регионов. УНИАН будет одной из коммуникационных площадок во время этого разговора, и сайт собирает вопросы к Президенту, поступающие через Интернет.

А.ХАРЧЕНКО рассказал, что УНИАН уже получил больше 7 тысяч вопросов и если учесть, что акция продолжается уже 10 суток, то в среднем ежеминутно поступает один вопрос. Редакция сайта определила больше 20 категорий, в соответствии с которыми люди могут задать свои вопросы.

По словам главного редактора, если рассмотреть географический критерий, то из Киева получено около 11% вопросов, из Донецкой области – около 9% и из Киевской – также около 9% вопросов. Дальше география является более-менее равномерной и количество вопросов в целом зависит от количества населения каждой области и количества пользователей Интернетом в ней.

По тематике вопросов приблизительно 6% из них занимает политика, 9% – экономика, 1,5% – международная жизнь и дальше идут другие сферы. “Людей интересует всё, чрезвычайно разные сферы”, – сказал А.ХАРЧЕНКО.

Он объяснил, что в дальнейшем все вопросы будут переданы в Администрацию Президента, и люди получат ответы не только на те вопросы, которые непосредственно прозвучат в эфире, а на абсолютно все заданные.

Характеризуя сами вопросы, А.ХАРЧЕНКО отметил, что самым актуальным был вопрос «Как выжить?» с разными вариантами продолжения «...на пенсию 800 гривен», «...на зарплату 1000 гривен» и тому подобное. Руководитель УНИАН заметил, что ключевые слова здесь не «как жить», а именно «как выжить». «На наш взгляд, это показывает, в какой точке находится наше общество», - сказал он.

Что касается политической плоскости, попыток анализа изменений настроений людей за последний год, то самым популярным стал вопрос «Где улучшение жизни уже сегодня?». «Он мог быть сформулирован по-разному: от агрессивной формы до иронической, но это вопрос самый популярный», – сказал А.ХАРЧЕНКО. Другие популярные темы – коррупция, резкое имущественное расслоение, депутатская неприкосновенность, высокие налоги, обманутые вкладчики банков, строительные и другие аферы. Отдельно главный редактор определил такие неожиданные темы, как использование кетамина в ветеринарии, судьба Сандея АДЕЛАДЖИ. «Нам неизвестно, это интересует только его сторонников или более широкий круг людей», – добавил он.

А.ХАРЧЕНКО подытожил, что в целом массив вопросов четко показывает картину, какое общество сегодня мы имеем. «Это общество людей многократно обманутых, изнасилованных, цинично «кинутых», но при этом они наивны, романтичны и патерналистски настроены», - сказал он. По его словам, «примерно 90% составляют вопросы не граждан, которые наняли на работу менеджера №1 в этой стране и спрашивают, какую работу он выполнил за этот год, а «челобитные прошения» к царю, когда люди рассказывают, какие безобразия творят казнокрады в разных районах. Вот напишу царю – он разберется. Напишу о нашем ЖЭКе, заводе, нашем руководителе – и все станет на место». Как заметил главный редактор, это не может не вызывать тревогу. Но вселяет оптимизм то, что, несмотря на всё пренебрежение власти к людям, несмотря на весь цинизм, все-таки не так много в вопросах было агрессии, как можно было ожидать. Большинство вопросов сформулированы абсолютно четко и корректно.

А.ХАРЧЕНКО считает, что эти 7 тысяч вопросов – это огромный материал для работы. «Если Президент согласно своему слогану захочет услышать каждого, то он услышит. Такой материал благодаря этим вопросам у него есть», – отметил он.

А.ХАРЧЕНКО также рассказал, что поскольку в соответствии со сценарием проекта включение будут из разных точек и студий, то каждая из них будет иметь лишь небольшой промежуток времени, чтобы задать свои вопросы.

По словам А.ХАРЧЕНКО, УНИАН, в частности, будет иметь приблизительно 10 минут эфирного времени на свои вопросы и ответы на них Президента, и в редакции до сих пор не решили, какие вопросы озвучить. Он добавил, что, очевидно, выбор между самыми типичными или наиболее интересными вопросами будет сделан уже непосредственно перед эфиром.