Инвестиционно-финансовая группа «ТАС», Посольство Испании в Украине и компания «Артхаус Трафик»:

На следующей неделе в кинотеатре «Киев» открывается фестиваль «Линия испанского кино». Начиная с 3 марта вы сможете увидеть подборку из пяти лучших и разножанровых фильмов Испании.

Откроет фестиваль картина «Я тоже», отмеченная на кинофестивалях в Сан-Себастьяне, Роттердаме, «Санденс», лауреат премии «Гойя».

А альтернативное кино Испании представит триллер «Печальная баллада для трубы» от одного из самых нон-конформистских режиссеров современности Алекса де ла Иглесиа. Фильм, впервые представленный на Венецианском фестивале, получил самые неоднозначные оценки критиков, но Квентин Тарантино был в восторге, а на премьерном показе венецианская публика не прекращала овации в течение 15 минут. В Венеции картина получила призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

В 1937-м году в Испании — самый разгар брутальной гражданской войны. Выступление рыжего клоуна прерывают на середине, а сам он силой призван в ряды народного ополчения. В бой он идет, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд и единолично вырезает на корню целый взвод. Этот абсурдный сюжет становится завязкой запутанной истории о любви, мести и клоунах-психопатах, которая могла зародиться в голове только у режиссера Алекса де ла Иглесиа.

Смотрите трейлер фильма - www.youtube.com/watch?v=R_7VpRutKPw&feature=player_embedded

Совершенно невероятное хулиганское зрелище. Тематически оно напоминает "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо, стилистически же ближе всего к Квентину Тарантино. "Жестокость" — слишком мягкое словечко для описания атмосферы этого фильма, который с одинаковыми основаниями может быть признан образцом изысканного формализма и шедевром кича.

Андрей Плахов, Коммерсантъ

Также в программе фестиваля будут показаны фильмы:

- «Бьютифул» Алехандро Гонсалеса Иньяриту («Сука-любовь», «Вавилон»);

- «Толстяки», комедия от создателя бестселлера «ТемноСинийПочтиЧерный» Дэниэла Санчеза Аревало;

- «Этюды втроем», эротическая драма Сальвадора Гарсия Руиза,

С 25 февраля розыгрыши билетов на фанпейдже open.ua - http://www.facebook.com/open.ua?ref=ts

Фестиваль Линия испанского кино организован компанией Артхаус Трафик при поддержке инвестиционно-финансовой группы ТАС и Посольства Испании.

Партнеры фестиваля: Международные Авиалинии Украины, компания «РЕНО Украина», МАКСИ ТВ, gorod.bigmir.net

Информационные партнеры фестиваля: телеканал «MTV», журнал «ТОП10», сайт Корреспондент.net, Просто Радио, журнал «Эксперт Украина», портал kino.open.ua, top10.ua, ivona.bigmir.net

Саша Ковалева

пресс-атташе | Артхаус Трафик

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