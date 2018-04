Лауреаты Общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2010» в номинации «Журнал года»

Журнал «COSMOPOLITAN В УКРАИНЕ»

Главный редактор – Анна ЗЕМСКОВА.

Самые значимые события Вашего издания в 2010 году: Проведение в Киеве ночи сумасшедших скидок – Cosmopolitan shopping night, которая объединила 55 тысяч читательниц журнала и фанатов шопинга.

Что принесло Вашему изданию первое десятилетие XXI века: Любимых читательниц.

Слоган Вашего издания: Cosmopolitan – это успех!

Кто или что является талисманом для Вашего издания: Туфли на каблуках.

Кто вдохновляет Вас на победы: Читательницы Cosmopolitan.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Быть веселой и смелой девушкой.

Ваш профессиональный и личный «кодекс чести»: Быть честной, открытой, дружелюбной, уверенной, увлеченной и вдохновляющей.

Быть сегодня успешной – это… быть лучшей в каждой сфере своей жизни.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой: Журнал издается на 32 языках в 60 странах мира и распространяется в более чем 100 странах. Во всем мире Cosmopolitan читают около 100 млн. женщин, что делает журнал одним из самых динамичных и влиятельных брендов на планете.

Кому в этой жизни Вы завидуете: Читательницам Cosmopolitan.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: Счастье в гармоничных отношениях с собой, любимым, друзьями и близкими.

Если бы Вы стали Президентом Украины, что сделали бы в первую очередь: Кем бы ни стала девушка Cosmopolitan, она все также читала бы свой любимый журнал Cosmopolitan.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая: 1 млн. читательниц в Украине.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток: У девушки Cosmopolitan нет недостатков, есть достоинства, которые она совершенствует.

Какое занятие для Вас лучший отдых: Девушка Cosmopolitan отдыхает, когда занимается шопингом или сексом, слушает музыку, танцует, смотрит кино, читает книгу или просто общается с друзьями.

Где, в случае Вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»: В редакции журнала Cosmopolitan.

L’OFFICIEL УКРАИНА

Шеф-редактор – Ана ВАРАВА.

Существующие на данное время корпоративные награды: Лучшая фотосессия 2009 года (Magazine star awards).

Самые значительные события Вашего издания в 2010 году: Светское мероприятие L’Officiel AWARDS, апрель 2010 – оригинальное фешн-шоу с участием дизайнерского дуэта Frankie Morello; церемония награждения самых значимых людей страны в моде, культуре и искусстве по итогам 2009 года. Запуск в Украине первого мужского издания класса люкс L’Officiel Hommes. Серия модных вечеринок L’Officiel fashion night.

Что принесло Вашему изданию первое десятилетие XXI века: основание издательского дома ВАВИЛОН (журналы L’Officiel, L’Officiel. Эстетическая хирургия и косметология, XXL, PINK, L’Officiel Hommes). Основание и продуктивная работа продакшн-компаний XXL Production и L’Officiel studio. Рекламное агентство H2O. Проведение в Киеве ряда профессиональных образовательных семинаров в области моды, фешн-бизнеса и дизайнера интерьеров с ведущим институтом моды в Европе и Мире istituto Marangoni. Проведение первых модных мероприятий европейского формата с участием дизайнеров мирового уровня и награждение заслуженных деятелей Украины в социально-культурной сфере бриллиантами L’Officiel (светские события L’Officiel AWARDS).

Слоган Вашего издания: «Официально о моде!»

Кто или что является талисманом для Вашего издания: Мир высокой моды – haute couture (от кутюр).

Кто вдохновляет Вас на победы: Издатель / мир моды / L’Officiel Paris.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Be the best (быть лучшими).

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «кодекс чести»: Конечно! Профессионалы не могут быть бесчестными, как минимум, с собой.

Быть сегодня успешным – это… лучшая награда за твою работу.

Ваш любимый афоризм: «Драгоценности – это целая наука! Красота – это грозное оружие! Скромность – это верх элегантности!» (Коко Шанель).

Какое событие в жизни вашего издания связано с цифрой 15: L’Officiel AWARDS: fashion week-end 2010 (светское мероприятие и оригинальный и приезд Frankie Morello).

Верите ли Вы в счастливые и несчастливые числа? Если верите – какие числа для Вас счастливые: Все. В каждом своя тайна и энергетика. Мир моды изменчив и быстротечен и учит быстро реагировать в новой ситуации.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой: Успешная работа L’Officiel в Украине, признанная мировыми экспертами моды далеко за пределами нашей страны.

Кому в этой жизни Вы завидуете: Зависть – это не позитивное чувство, не вижу смысла ей поддаваться.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: Счастье в гармоничном сочетании огромного комплекса составляющих. И деньги (как материальный результат правильной работы) также входит в этот комплекс.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Переверну Землю, конечно же.:)».

Если бы Вы стали Президентом Украины, что сделали бы в первую очередь: Приняла бы государственную программу по развитию моды в Украине.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: Могла бы со всеми! Хотела бы – с самыми харизматичными и сильными историческими персонажами – Иисусом, Цезарем и Клеопатрой, Наполеоном, Гитлером, McQueen (Александром Макквин).

Кем Вы мечтали стать в детстве: Влиятельной персоной в мире моды.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая: Есть цель, которая связана с мечтой.

Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля », что именно Вы изменили бы в своей жизни:

Умей поставить в радостной надежде

На карту всё, что накопил с трудом,

Всё проиграть и нищим стать, как прежде,

И никогда не пожалеть о том

Заполни смыслом каждое мгновенье,

Часов и дней неумолимый бег, -

Тогда весь мир ты примешь во владенье,

Тогда, мой сын, Ты будешь Человек!

(Р.Киплинг)

Какая черта характера – Ваш главный недостаток: Их отсутствие.

Какое занятие для Вас лучший отдых: Путешествия.

Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»: В кабинете директора Издательского дома.

ЖУРНАЛ «ЕВА»

Директор Издательского дома «Рыбчинский и сыновья» – Евгений РЫБЧИНСКИЙ.

Самые значительные события Вашего издания в 2010 году: 5-я годовщина существования и юбилейный 50-й номер «Евы».

Что принесло Вашему изданию первое десятилетие XXI века: Первая половина – удовольствие и прибыль, вторая – опыт и переоценку ценностей.

Слоган Вашего издания: «Ева»: была, есть и будет первой!»

Кто или что является талисманом для Вашего издания: Яблочко Адама.

Кто вдохновляет Вас на победы: Господь Бог и любовь ближних.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Лучше проиграть бой, чем войну! (Кутузов). Счастье – не цель, а путь. От каждого по способностям – каждому по труду!

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие как «кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «кодекс чести»: Быть честным прежде всего перед самим собой!

Ваш любимый афоризм: И это пройдет! (Соломон).

Какое событие в жизни вашего издания связано с цифрой 15: В планах компании, чтобы в 2015 году «Ева» заняла 1-й рейтинг среди всех журналов.

Верите ли Вы в счастливые и несчастливые числа? Если верите – какие числа для Вас счастливые: Я уважаю нумерологию. Несчастливых чисел не существует. У каждого – свой потенциал и важно знать, как им воспользоваться. Лично мне нравится цифра 13.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что - самой большой ошибкой: Моя песня «Чертополох» в исполнении Таисии Повалий согласно опросам 2000 года стала лучшей украинской песней 90-х. Самая большая ошибка – перестать писать песни ради эфемерного благосостояния.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: В любви! Несчастен тот, кого не любят и кто не способен любить.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сделаю из Украины Швейцарию!»

Если бы Вы стали Президентом Украины, что сделали бы в первую очередь: Переписал бы гимн. Он начинался бы словами: «Щастя жити в Україні, бути українцем…»

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: С Евой в райском саду)))

Кем Вы мечтали стать в детстве: Человеком, который оставил след в истории.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая: Написать всемирно известный роман.

Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля », что именно Вы изменили бы в своей жизни: Интересно начинать с нуля, но лучше с шести нулей...

Какая черта характера – Ваш главный недостаток: Нетерпеливость.

Какое занятие для Вас лучший отдых: Физические упражнения и общение с друзьями.

Где, в случае вашей победы, на фирме будет стоять статуэтка «Человек года»: На моем столе!