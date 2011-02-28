Задолженность фонда соцстрахования по больничным составляет 450-480 млн. грн. - представитель профсоюзов

Киев. 28 февраля. УНИАН. Задолженность Государственного фонда общеобязательного социального страхования по временной утрате трудоспособности по больничным перед работодателями составляет, по оценкам независимых профсоюзов, около 450-480 млн. грн.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, председатель на Собрании представителей всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений, не входящих в состав Федерации профсоюзов Украины, Вячеслав РОЙ.

По его словам, такая задолженность создалась вследствие ухудшения бюрократической системы прохождения средств из фонда к работодателю.

Также он напомнил, что ранее вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО подтвердил наличие соответствующей задолженности в сумме 400 млн. грн.

Как отметил В.РОЙ, предпринимателей лишили права получить частично возмещение больничных, поскольку изменилась процедура возмещения. «В текущем году в связи с принятием закона изменился порядок выплат. До этого работодатель полностью оплачивал за свой счет 5 дней, другие, например, 5 дней, если человек 10 дней проболел, ему фонд социального страхования возмещал…», - сказал он. Сегодня же работодатель также оплачивает 5 дней больничного отпуска, а начиная с 6-го дня он должен направить соответствующие документы в фонд, и когда фонд получает все документы, то возмещает средства за те дни, когда работник проболел больше, чем 5 дней. В.РОЙ утверждает, что из-за такой системы появилась задолженность по больничным, однако она является технической.

«С самого начала проблема с невыплатой больничных стояла с момента принятия самого закона (закон о социальном едином взносе – УНИАН). Все четко понимают, что дефицитный Пенсионный фонд всегда будет дефицитным, и если через него транзитом пропустить какие-либо финансовые потоки, то, конечно, они будут оседать в этом самом фонде», - уверен он. По мнению В.РОЯ, в первую очередь будут выплачиваться расходы, связанные непосредственно с расходами ПФ.

Кроме того, сказал В.РОЙ, сегодня ведется борьба за финансовые потоки, которые проходят через фонд, что также не способствует решению проблемы.

Как представитель независимых профсоюзов он заявляет о том, что такие профсоюзы отстранены от правления фонда и будут бороться за свои права. «Будем просить Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел сделать все, чтобы люди, которые были лишены права представлять права и интересы граждан, все-таки приняли участие в работе правления, добились поиска за два месяца работы фонда той причины, которая на сегодняшний день держит процесс, скажем, распределения этих средств», - отметил он.

В то же время В.РОЙ сообщил, что обращался за разъяснениями в фонд, однако ему сообщили, что позиция фонда по данному вопросу будет озвучена после заседания правления фонда, которое назначено предварительно на 4 марта.