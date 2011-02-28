Киевская семья снова просит Януковича вмешаться в ситуацию с незаконным разрушением их жилья

Киев. 28 февраля. УНИАН. Киевская семья ПАВЛИЧЕНКО повторно обращается к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешаться в ситуацию с незаконным разрушением их квартиры и конфискацией имущества.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава семьи Дмитрий ПАВЛИЧЕНКО.

Он рассказал, что его семья проживает в центре Киева в доме по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 33/34. По словам Д.ПАВЛИЧЕНКО, на протяжении длительного времени представительство нидерландской фирмы «преследует меня и мою семью с целью забрать у нас квартиру». «Иностранцы с 1995 года посягают на мое право собственности и через суды и другие инстанции при поддержке чиновников по различным надуманным обстоятельствам создают невыносимые условия для проживания», – сказал он. «13 декабря 2010 года непрерывное давление со стороны нидерландской фирмы переросло в невиданный беспредел, в котором также приняли участие судебные исполнители и сотрудники милиции Шевченковского района г. Киева», – заявил киевлянин. «Они выкинули меня и мою семью из собственной квартиры, вывезя в неизвестном направлении все наши вещи, включая вещи нашего 6-летнего ребенка», – добавил Д.ПАВЛИЧЕНКО.

Он отметил, что в решении суда, на которое ссылались судебные исполнители и сотрудники милиции, ничего не говорилось о выселении семьи из собственной квартиры, права собственности на которую семью никто не лишал, в нем также не было речи о конфискации и аресте всего имущества и сносе части квартиры. Д.ПАВЛИЧЕНКО сказал, что, пытаясь остановить их выселение из квартиры, он неоднократно звонил по телефону 102, однако никакой реакции со стороны милиции на его заявления не последовало. Более того, по словам пострадавшего, когда он вместе со старшим сыном пытался забрать свои вещи, которые очень быстро грузили неизвестные лица, то они были задержаны сотрудниками милиции и доставлены в Шевченковский райотдел, где на них были составлены административные протоколы, после чего Д.ПАВЛИЧЕНКО был выписан штраф, а его сын получил двое суток админареста.

Д.ПАВЛИЧЕНКО рассказал, что семья до сих пор не только не может вернуть свое имущество, но даже получить к нему доступ для осмотра. Он сказал, что обратился в суд, однако судья Шевченковского райсуда Киева уже в течение двух месяцев не рассматривает поданные заявления.

«Убедительно прошу Вас поставить под свой личный контроль мое обращение к Вам … и привлечь к ответственности всех чиновников, виновных и причастных к этому беспределу», – говорится в обращении семьи к Президенту.

В то же время в милиции и исполнительной службе утверждают, что их сотрудники действовали в соответствии с законами и на основании решения суда.