«Укрзализныця» разработала концепцию программы строительства путепроводов возле ж/д переездов стоимостью более 9 млрд. грн.

Киев. 28 февраля. УНИАН. «Укрзализныця» разработала Концепцию обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах, которой предполагается строительство путепроводов возле железнодорожных переездов общей стоимостью более 9 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный инженер Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Василий ЯКОВЛЕВ.

«Разработана Государственная концепция программы обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. Эта программа прошла согласование во всех министерствах и сейчас находится в Кабинете Министров. Программой предусмотрена затрата средств на строительство путепроводов в размере более 9 млрд. грн. Из них 5 млрд. грн. – бюджетные средства и более 4 млрд. грн. – средства, которые должна будет выделить «Укрзализныця». При согласовании этой концепции будет разработана программа, уже фактически намечено, где должны строиться путепроводы, разрабатывается предпроектное решение на строительство некоторых из них», – сказал он.

По словам В.ЯКОВЛЕВА, кроме того, на направлениях скоростного движения, где будут развиваться скорости до 150 км/ч, планируется построить по 2-3 путепровода на каждой из четырех дорог, участвующих в подготовке инфраструктуры к введению скоростного движения.

Как подчеркнул В.ЯКОВЛЕВ, опыт показывает, что наиболее безопасным для движения является строительство развязок в различных уровнях. «Конечно, это дорогостоящая работа, требует значительных капитальных вложений. В настоящее время ведутся работы по поиску менее затратных механизмов для устройства развязок в различных уровнях. Изучается опыт зарубежных коллег, где используются легкие конструкции из металлических труб, они очень быстро конструируются и менее затратные. Планируем уже в этом году построить такой путепровод, провести его испытание», – сказал он.

Также В.ЯКОВЛЕВ напомнил, что в этом году, к апрелю, будет построен путепровод возле Марганца.

По его данным, строительство одного путепровода составляет от 30 до 150 млн. грн.

Он также отметил, что ведомство будет продолжать работы по обустройству заградительных барьерных установок на переездах. В этом году их планируется установить на 14 переездах. Также постоянно ведется работа над внедрением прочих технических мер для обеспечения безопасности на переездах.

По данным первого заместителя начальника Главного управления безопасности движения и экологии «Укрзализныци» Владимира КРОТА, «Укрзализныця» ежегодно тратит на внедрение технических мер безопасности движения свыше 40 млн. грн., еще свыше 300 млн. грн. ежегодно ведомство вкладывает в содержание существующих переездов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 2003 по 2010 гг. построила 8 путепроводов.

На сегодняшний день в Украине существует 5661 переезд через ж/д пути, в 2002 году их было 6200. На сегодня 1441 переезд – с дежурным, 4242 – оборудованы автоматикой.

В 2010 году произошел 101 случай ДТП на ж/д переездах.