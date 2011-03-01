Человеком года в украинском христианстве в 2010 году стал президент фонда «Отчий Дом» Роман Корнийко

Киев. 1 марта. УНИАН. Человеком года в украинском христианстве в 2010 году стал президент Международного благотворительного фонда «Отчий Дом» Роман КОРНИЙКО.

Об этом председатель Всеукраинской общественной организации «Союз христианских писателей Украины» Константин ШАПОВАЛОВ сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, союз с 2007 года проводит опрос в номинации «Человек года в украинском христианстве». В голосовании могут принять участие исключительно главы христианских конфессий и объединений Украины, а также христианские издательства.

К.ШАПОВАЛОВ отметил, что в этом году наблюдался повышенный интерес к номинации и активность в голосовании. Так, проголосовало 16 председателей христианских конфессий и объединений и 21 издательство.

Руководитель союза заметил, что список претендентов формируется на основе предложений принимающих участие в голосовании. Такими кандидатами могут быть исключительно граждане Украины, которые проживают в Украине или за ее пределами, и исповедуют общую христианскую веру, а также люди, независимо от того, какой деятельностью они занимаются (это лицо не обязательно должно быть священником, пастором или служителем церкви), внесшие значительный вклад в утверждение христианских ценностей в жизни, культуру, сознание народа Украины за последний год. Один из критериев — вклад человека в распространение и пропаганду святости в обществе.

Среди нынешних претендентов были Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР (Украинская православная церковь Московского патриархата), бывший кардинал Украинской греко-католической церкви Любомир ГУЗАР, Митрополит ФИЛАРЕТ (УПЦ Киевского патриархата), Александр ТУРЧИНОВ и другие, всего 13 претендентов.

К.ШАПОВАЛОВ сообщил, что в этом году с большим отрывом победил Р.КОРНИЙКО.

На пресс-конференции К.ШАПОВАЛОВ торжественно вручил Р.КОРНИЙКО памятный знак победителя, а также подарил картину, которую сам нарисовал.

Р.КОРНИЙКО поблагодарил Господа за эту награду. «Я хочу поблагодарить Господа, что он удостоил меня заниматься проблемами детей-сирот, проблемами беспризорных детей в Украине», - отметил он.

*** Р.Корнийко в 1998 году выступил одним из основателей фонда «Отчий Дом», которая занимается реабилитацией беспризорных детей.