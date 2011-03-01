В УНИАН начат социальный проект “Сделай себя сам”

Киев. 1 марта. УНИАН. В информационном агентстве УНИАНУ начат социальный проект – постоянно действующая лаборатория “Сделай себя сам”.

Проект, который будет реализовываться совместно с Институтом одаренного ребенка Национальной академии педагогический наук Украины и Мастерской конструирования личности, направлен на поддержку одаренных детей и семьи как основы создания гармоничной и неординарной личности.

“Лаборатория “Сделай себя сам” с сегодняшнего дня начинает действовать в агентстве УНИАН. Она будет работать по субботам и воскресеньям”, - сообщил на презентации проекта главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.

По замыслу организаторов, проект предусматривает проведение на базе агентства серии еженедельных тренингов, семинаров и мастер-классов популярных в Украине и за границей лекторов, известных педагогов, личностей, которые достигли значительных успехов в разных сферах жизни.

“В ходе реализации проекта будут использованы прикладные методики нейролингвистического программирования мировых и отечественных мастеров, новейшие методики развития личности и стимулирования реализации потенциала каждого участника”, - отметил координатор Мастерской конструирования личности Валентин БАДРАК.

По его словам, “работа лаборатории основана на новаторских выводах организаторов: каждый человек способен достичь фантастических результатов в каком-либо виде деятельности; каждый способен и должен сделать выбор собственного жизненного пути, стать автором своей судьбы”.

“Наш девиз – сделать успешным и счастливым каждого украинца”, - отметил В.БАДРАК.

В свою очередь, директор Института одаренного ребенка Владимир КАМЫШИН заявил, что те научные исследования, которые проводятся в учреждении, должны воплощаться в жизнь, содействовать развитию детей, в том числе и через реализацию таких социальных проектов.

“Все дети – талантливы. Наше задание – сделать так, чтобы эти наклонности и способности были развиты”, - сказал В.КАМЫШИН.

Кроме этого, как заявляют участники проекта, лаборатория “Сделай себя сам” ориентирована на родителей, педагогов, тренеров, а также людей, которые пытаются расширить свой потенциал.

“Проект откроет родителям и педагогам возможности стимулирования развития детей, развития одаренных личностей, а также поможет людям стать счастливыми”, - отметил В.БАДРАК.

Первый семинар, который проведет в лаборатории “Сделай себя сам” В.БАДРАК, состоится 19 марта в 15.00 на тему: “Гармоничные отношения в паре. Семь принципов построения семейного счастья” (Киев, Крещатик, 4, тел. для записи – 044 279 33 53 или по эл. почте: vika@unian.net).