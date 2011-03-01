Продюсер певицы Мики Ньютон выступает против ее участия в повторном отборе на «Евровидение-2011»

Киев. 1 марта. УНИАН. Продюсер певицы Мики НЬЮТОН Тимофей НАГОРНЫЙ выступает против ее участия в повторном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2011», который состоится 3 марта.

Об этом Т.НАГОРНЫЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я встречался вчера с руководством НТКУ, я попросил предоставить нам обвинение, что мы нарушили правила. Они сказали, что мы ничего не нарушили”, - сказал Т.НАГОРНЫЙ.

В свою очередь, Мика НЬЮТОН заявила, что готова снова пройти отбор.

“Я хочу вам сказать, что я артистка, я могу сейчас вам запеть, вечером. Я могу петь два часа подряд, три, неделю, две. Я человек, которому всегда нужна сцена. То, что предложили мне в НТКУ (принять участие в переголосовании – УНИАН) - для меня всегда радость, потому что опять можно увидеться со зрителями, я приду и спою. Но Тимофей почему-то категорически против”, - сказала Мика НЬЮТОН.

В то же время, Мика НЬЮТОН и Т.НАГОРНЫЙ обратились к Первому Национальному телеканалу с просьбой предоставить юридические аргументы необходимости повторного отбора.

По мнению Т.НАГОРНОГО, у Мики НЬЮТОН нет никаких оснований или обязательств принимать участие в «супер-финале» на НТКУ, который предварительно предложено провести 3 марта 2011 года. Кроме того, продюсер и певица категорически против формулировки, что в отборе должны принять участие лишь три финалиста.

Т.НАГОРНЫЙ также отметил, что Мика НЬЮТОН была признана победителем национального отбора во всех трех категориях голосования: SMS, онлайн, оценки жюри. Сейчас, невзирая на провокации со стороны конкурентов, артистка готовит композицию для представления на конкурс «Евровидение-2011» к 10 марта, сказал продюсер.

По его словам, над песней Angel работают лучшие музыканты Украины и международные музыкальные эксперты. Кроме того, к участию певицы в «Евровидении» будут привлечены международные режиссеры-постановщики. Уже сейчас команде Мики НЬЮТОН поступают предложения о предоставлении спонсорской помощи для участия в конкурсе от ведущих туристических агентств страны и известных национальных компаний, заявил Т.НАГОРНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2011 года состоялся финал конкурса по отбору участника от Украины на песенный конкурс «Евровидение». Победителя среди 19 участников финала определяли путем SMS-голосования (45% голосов), интернет-голосования (10%) и голосами жюри (45%). В сумме наибольшее количество баллов получила Мика НЬЮТОН. На втором месте оказалась Злата ОГНЕВИЧ, на третьем - ДЖАМАЛА.

28 февраля в интервью “Украинской правде” заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявила, что будет настаивать на расследовании проведения отбора кандидатуры от Украины на “Евровидение”.

В тот же день Национальная телекомпания Украины сообщила, что 3 марта на Первом национальном телеканале состоится переголосование за финалистов национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2011».

«После проведения финала национального отбора общественность неоднозначно восприняла итоговые результаты. Поступает множество обращений зрителей, в которых подвергаются сомнению результаты финала национального отбора», - говорится в сообщении.

«Чтобы снять ненужный ажиотаж, Национальная телекомпания Украины выступает с предложением к этим трем участникам выступить в четверг, 3 марта 2011 года, с 21.30 до 23.00 в прямом эфире Первого Национального. Во время проведения эфира будет открыта линия для SMS-голосования. Причем, будет учитываться лишь один голос с одного телефонного номера. Номер телефона, на который будут приниматься SMS в поддержку исполнителей, будет обнародован с момента начала трансляции», - отмечалось в сообщении.