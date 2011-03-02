Закон о градостроительной деятельности не способствует снятию ограничений в доступе общественности к генпланам

Киев. 2 марта. УНИАН. Закон «О регулировании градостроительной деятельности» не способствует снятию ограничений в доступе общественности к генеральным планам городов.

Такое мнение высказали сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН эксперты Восточноукраинского центра общественных инициатив (ВЦОИ).

«Генеральные планы и в дальнейшем могут остаться засекреченными. Новый закон не определяет, насколько большой должна быть засекреченная часть генеральных планов и какая информация будет включена в эту секретную часть. Следовательно, сохранится целый ряд коррупционных рисков, которые порождает сокрытие от граждан градостроительной документации», - считает глава Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир ЩЕРБАЧЕНКО.

Эксперт проекта «Через доступ к генеральным планам – к градостроительству без коррупции», реализуемого ВЦОИ, Александра МАТВИЙЧУК пояснила, что в статье 17 данного закона содержится положение, в котором сказано, что генеральный план может содержать часть, которая является государственной тайной и относится к информации с ограниченным доступом в соответствии с законодательством.

Она допускает широкое толкование органами государственной власти и местного самоуправления того, какую информацию в генпланах можно открывать для общественности, а какую нет.

«В засекреченную часть втиснут все, что возможно, а открытыми оставят какие-то небольшие фрагменты, которые есть сейчас… Тома документации, которые являются генеральным планом, на сегодня закрыты. Если этот принцип, предусмотренный законом о регулировании градостроительной деятельности, сохранится, то с ним останутся на будущее все коррупционные риски», - добавил В.ЩЕРБАЧЕНКО.

По его мнению, в данном законе или в Градостроительном кодексе должно быть четко указано, что должна содержать засекреченная часть генпланов.

В.ЩЕРБАЧЕНКО считает, что пока генеральные планы будут засекречены, они будут сдерживать экономическое развитие городских общин, а также ухудшать инвестиционный климат, поскольку потенциальные инвесторы будут лишены информации о ресурсах территорий и возможности расположения будущих предприятий.

«Кроме того, засекреченные генеральные планы скрывают некомпетентность чиновников: насколько они детально составлены, правильно ли сделаны расчеты», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию в рамках проекта «Через доступ к генеральным планам – к градостроительству без коррупции», которое проводилось ВЦОИ, в большинстве городов Украины доступ к генеральным планам ограничен грифами «Для служебного пользования» и «Секретно».