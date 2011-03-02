Компания «Ремо» заявила о начале серийного производства устройств плавного пуска электродвигателей для шахт

Киев. 2 марта. УНИАН. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Ремо» (г. Свердловск) заявила о начале серийного производства новых усовершенствованных устройств плавного пуска электродвигателей, использующихся в горно-шахтном оборудовании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил технический директор, руководитель научно-технического центра «Ремо» Сергей ШМАНЕВ.

По его словам, уже до конца первого квартала этого года компания запланировала смонтировать и запустить в эксплуатацию 25 УПП-125, которые будут установлены на ГШО, эксплуатирующемся на шахтах ГП «Свердловантрацит». До конца этого года компания планирует выпустить 100 единиц оборудования.

С.ШМАНЕВ отметил, что новое устройство, которое по ряду параметров является уникальным и не имеет ни отечественных , ни зарубежных аналогов, уже прошло успешные испытания на базе государственных угледобывающих предприятий, в том числе на шахтах объединения ГП «Свердловантрацит».

По словам С.ШМАНЕВА, устройство УПП-125 предназначено для осуществления плавного дистанционного запуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, эксплуатируемых в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц, и выполнено в виде дополнительной приставки. Прибор имеет вес всего 50 кг, что в 5-8 раз меньше существующих в мире аналогов. Исходя из результатов опытной эксплуатации, определено, что установка прибора существенно снижает износ горных ленточных конвейеров, повышает запас их прочности, а также снижает в среднем на 10-15% энергозатраты, связанные с их эксплуатацией. По расчетам специалистов компании, срок окупаемости данного оборудования за счет энергоэффективности и снижения рисков простоя оборудования может колебаться от 4 месяцев до 1 года.

«Мы рассчитываем на внимание к нашему изделию со стороны руководителей шахт и специалистов Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Поскольку, при небольших затратах на приобретение, изобретенное нашими специалистами устройство плавного пуска позволяет в разы увеличить срок службы шахтных механизмов и надежность транспортировки угля из забоев, при этом снизив затраты на покупку нового оборудования и обслуживание уже имеющегося», - сказал технический директор.

С.ШМАНЕВ также отметил, что в 2011 году в планах разработчиков НТЦ «Ремо» предложить устройство на мировом рынке угледобывающего оборудования. Прежде всего, устройство может быть востребовано в странах СНГ (в основном, в России и Казахстане), а также в Польше, Китае, США, Индии, Австралии и Индонезии. В настоящее время специалисты компании изучают возможности сертификации и продвижения прибора за рубежом.