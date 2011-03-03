Юридический журнал "Право Украины" с 2011 года будет издаваться на украинском, русском и английском языке

Киев. 3 марта. УНИАН. Общенациональный юридический журнал "Право Украины" с 2011 года будет издаваться на не только на украинском, но и русском и английском языке.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор журнала, доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук Украины Александр СВЯТОЦКИЙ.

"Журнал издается с 1922 года. Его языком до сих пор был исключительно украинской. Но процессы глобализации, происходящие в мире, заставляют государства, науку, право выйти за границы национальные, это объективно, ведь, находясь в замкнутом кругу невозможно развиваться, прогрессировать. Поэтому собственно, руководящие органы юридического журнала — научный совет и редакционная коллегия инициировали программу и с января 2011 года мы начали выход на трех языках", - сказал А.СВЯТОЦКИЙ.

По его словам, все переводы будут считаться официальными и смогут использоваться для защиты прав украинских граждан за пределами Украины.

Главный редактор журнала также сообщил, что "Право Украины" с этого года будет распространяться в 85 странах мира, которые являются участниками Организации Объединенных Наций.

Справка УНИАН. Юридический журнал "Право Украины" издается с 1922 г. Его учредителями являются Министерство юстиции Украины, Конституционный Суд Украины, Верховный Суд Украины, Высший хозяйственный суд Украины, Генеральная прокуратура Украины, Национальная Академия правовых наук Украины; Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины, Всеукраинская общественная организация "Союз адвокатов Украины", трудовой коллектив редакции журнала "Право Украины".

Журнал выходит ежемесячно. На страницах издания публикуются научно-теоретические и практические материалы по актуальным общетеоретическим и отраслевым правовым вопросам, правоприменимой практики, приложения к законодательству, зарубежный правовой опыт, материалы по конституционной, судебно-правовой и административно-правовой реформ, а также из практики Европейского суда по правам человека, Конституционного, Верховного, Высшего хозяйственного, Высшего административного судов Украины и Высшего специализированного суда Украины из рассмотрения гражданских и уголовных дел, международного коммерческого арбитража, третейских судов и тому подобное.