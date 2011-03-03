Киев. 3 марта. УНИАН. Первый Всеукраинский съезд потребителей финансовых услуг планируется провести в конце мая – начале июня 2011 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор оргкомитета, председатель Ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша Надія» Федор ОЛЕКСЮК.

Свое согласие на участие в съезде, по словам Ф.ОЛЕКСЮКА, уже дали Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Национальный банк Украины и банковские ассоциации.

Участники съезда ставят перед собой цель - создание правового поля для цивилизованных взаимоотношений между заемщиками и кредиторами. Работу планируется завершить на втором съезде, проведение которого намечено на вторую половину 2012 года.

По словам Ф.ОЛЕКСЮКА, по результатам съездов возможно создание общественного органа, который бы контролировал работу участников финансового рынка (кредитных союзов, банков и т.д.).

В оргкомитет съезда входят представители всех регионов, председателем оргкомитета является народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ. Создан также совет, в который входят руководители всех общественных объединений защиты потребителей.

Среди прочего, участники пресс-конференции заявили о массовых нарушениях прав заемщиков со стороны банков, коллекторов, а также о том, что все обращения в правоохранительные органы по этому поводу остаются безрезультатными. В частности, есть факты неправомерного изъятия залогового имущества с нарушением действующего законодательства, угрозы со стороны коллекторов и т.д.

Руководитель проекта «Банковский стратегический альянс» Владислав РУБАН высказал мнение об ошибочности утверждения, что финансовый кризис миновал. На самом деле это не так… Сейчас только начало обострения социального кризиса».

Он обратил внимание на увеличение числа бомжей за счет тех, кого отселяют из принадлежащего им жилья. Таким образом, количество бездомных, по его мнению, может увеличиться до сотен тысяч, а возможно, и миллионов людей.

«Мне кажется, это угрожает не только банковской системе… У нас рушится общество. Общество цивилизованное начинает превращаться в общество социального дна», - сказал В.РУБАН.