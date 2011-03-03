Новости «Артхаус Трафик»

10 марта в украинский прокат выходит фильм знаменитого ирано-французского режиссера Аббаса Киаростами с блистательной Жюльет Бинош в главной роли. Картина «ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ» откроет месячный киноальманах «СТРАСТНОЕ КИНО», организованный совместно с ТМ КОРОНА INTENZA.

«ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ»/ Copie conforme по праву называют бенефисом легендарной актрисы. Жюльет Бинош за эту роль была удостоена «Серебрянной пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Сюжет фильма основан на одноименной книге английского культуролога Джеймса Миллера.

Аббас Киаростами в интервью рассказал, насколько просто ему було уговорить Бинош сыграть в его фильме: «Однажды я услышал, как Жюльет Бинош отвечала на вопрос журналистов, хочет ли она сниматься в Голливуде. «Я хочу сниматься в фильмах Аббаса Киаростами», — ответила она, а я это запомнил...»

Сюжет фильма:

Джеймс — британский писатель, приезжает в Италию на конференцию, посвященную проблеме подлинников и копий в искусстве. Там он знакомится с француженкой, владелицей картинной галереи, которая делает вид, что писатель — это ее частенько отсутствующий муж. Писатель подыгрывает очаровательной женщине, но эта невинная игра вскоре становится опасной. Игра трансформирует реальность, переходит в нее, и грань между оригиналом и копией стирается вовсе…

В течение трех месяцев в рамках проекта «Страстное кино» с КОРОНА INTENZA также будут показаны фильмы «Последний романтик планеты Земля», «Выходные», «Этюды втроем» и «Я тоже».

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Саша Ковалева

пресс-атташе | Артхаус Трафик

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