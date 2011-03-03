Минприроды и КГГА намерены в 2011 году вывезти 2 тыс. тонн ртути с киевского завода «Радикал»

Киев. 3 марта. УНИАН. Министерство экологии и природных ресурсов Украины и Киевская городская государственная администрация намерены в 2011 году вывезти 2 тыс. тонн ртути с киевского завода «Радикал».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор департамента экологической безопасности министерства Александр СОКОЛОВ.

Он сказал, что на прошлой неделе проведено два совещания - в КГГА и в министерстве, на которых принято решение о совместном финансировании КГГА и министерством в размере 4 млн. грн. За эти средства планируется во 2-3 квартале т.г. убрать 2 тыс. тонн отходов, находящихся на поверхности и представляющих непосредственную опасность. При этом А.СОКОЛОВ отметил, что разработана специальная программа 4-этапной санации данного предприятия. Проведение работ в текущем году будет первым этапом, второй этап требует около 70 млн. грн. и предусматривает строительство саркофага и перекрытие всех возможных утечек ртути с этого объекта. Последующие этапы предусматривают уничтожение оставшейся ртути.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года в КГГА заявили, что территория столичного завода «Радикал» будет очищена от ртути до весны 2011 года. Начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталий ПШЕНИЧНЫЙ сообщил, что «дано поручение комиссии выполнить все работы до 1 марта. До весны предусмотрено разобрать остатки цеха, обработать эти остатки, накрыть их пленкой, а также собрать ртуть и вывезти ее всю». Он объяснил, что эти работы нужно выполнить до весны, то есть в период, когда температура воздуха будет нулевой или минусовой, когда меньше испаряется яда.

Справка УНИАН. В 60-70 годы ОАО «Радикал» (на то время Завод химикатов) был одним из ведущих предприятий химической промышленности в стране. Он специализировался на производстве каустической соды и хлора методом ртутного электролиза, а с 2000 года завод признан банкротом.

По информации некоторых СМИ, на заводе в конце ноября в цехе с остатками ртути обрушилась крыша.

В начале этого года Киевсовет принял решение передать территорию завода «Радикал» под застройку.